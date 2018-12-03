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Tecavüze uğradı, öldürüldü, cesedi yakıldı! Kan donduran olayda flaş gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 22:03 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde kanser hastası Sibel Çelik'in, nişanlısının evinde tecavüze uğradıktan sonra bıçakla öldürülerek yakılmasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Tecavüze uğradı, öldürüldü, cesedi yakıldı! Kan donduran olayda flaş gelişme

İzmir'deki bir evde bıçaklandıktan sonra yakılmış halde bulunan Sibel Çelik'in öldürülmesine ilişkin davada hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı Halil Y.'nin ağabeyi, kardeşinin Almanya'da yakalandığını öğrendiklerini söyledi.

KATİL ZANLISI ALMANYA'DA YAKALANDI

İzmir'in Buca ilçesinde bıçaklandıktan sonra bulunduğu ev ateşe verilerek yakılan Sibel Çelik'in cinayet zanlıları Halil Y. ve ağabeyi Selman Y.'nin 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası ismiyle yargılandığı davaya devam edildi. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Selman Y. ile müştekilerin avukatı Sibel Önder, sanık avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Yaklaşık 10 gün önce babasının Alman makamları tarafından arandığını söyleyen sanık Selman Y., "Dava hakkında bilgi almışlar. Kardeşim Halil Y.'nin Almanya'da yakalandığını söylemişler" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

12 Temmuz 2016'da İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan olayda, bir evde çıkan yangında yanan bazanın altında bir ceset olduğu ve bu cesedin Sibel Çelik'e ait olduğu tespit edilmişti. Öldüğünde henüz 24 yaşında olan Sibel, aynı zamanda kanser tedavisi de görüyordu. Olaydan sonra Çelik'in cinayet zanlısı olarak aranan sevgilisi Halil Y. hala yakalanamazken, Halil Y.'nin ağabeyi Selman Y. ise yakalanıp tutuklanmıştı.


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izmir Buca sibel çelik cinayet tecavüz

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