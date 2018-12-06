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Tecavüze uğradığı iddia edilen kediye otomobil çarpmış

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 21:57 | Son Güncelleme

BOLU'da, tecavüz edilerek öldürüldüğü iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan kedinin, otomobilin çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

Tecavüze uğradığı iddia edilen kediye otomobil çarpmış

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, tecavüz edilerek öldürüldüğü iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan kedinin, otomobilin çarpması sonucu öldüğü belirlendi.
Bolu'da sabah saatlerinde bir kişi, kentin işlek noktalarından olan PTT Caddesi'nde yürüdüğü sırada yerde hareketsiz yatan kediyi gördü. Kedinin cinsel organının bulunduğu kısımda kan olduğunu gören kişi, kedinin fotoğrafını çekerek, tecavüze uğradığı iddiasıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Bu görüntü, bazı hayvansever sayfalarında da paylaşılarak yayıldı. Olayın ardından ölü kedi, bir kişi tarafından Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Kedi, burada bulunan veteriner hekimler tarafından incelendi, MR ve tomografi çekildi. Yapılan incelemede kedinin otomobil çarpması sonucu belinin kırılmasıyla öldüğü belirlendi.

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