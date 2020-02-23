Tecavüzle suçlanan profesör davasında yaklaşık 1 saatlik görüntü kayıp

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı; ancak savcılık tarafından re’sen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı. Bilgili, delilleri yok etmek amacıyla ona yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan Durmaz ile Ç.B.'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt ile birlikte yargılanmaya başladı.

CEP TELEFONLARI VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İlk duruşması 11 Aralık’ta yapılan dava kapsamında Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanıklar ve mağdur Ç.B.'ye ait cep telefonları ile güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için istediği bilirkişi raporu tamamlandı. Telefonlar detaylı olarak incelenip raporlanırken, olay tarihini de kapsayan 3 Nisan ile 5 Nisan 2019 tarihleri arasında karşılıklı görüşme, mesaj alıp/gönderme, whatsapp mesajları ve video/resim gönderme olup olmadığının tespiti ve eğer varsa içeriği ile ilgili çalışma yapıldı. Ayrıca toplam 75 adet video dosyasından oluşan kamera görüntüleri detaylı olarak incelenirken, video dosyalarının ekran görüntüleri de CD olarak dava dosyasına girdi. Görüntülerde; Bilgili ile Ç.B.'nin mutfağa birlikte girişi, mutfaktan dışarıya doğru cep telefonunun fırlatılması, Bilgili'nin odadan çıkıp telefonu yerden alarak mutfağa dönmesi, Ç.B.'nin odadan çıkıp sendeleyip tökezlemesi ve koltuğa düşmesi, hemen ardından Bilgili'nin elinde telefon ile odadan çıkışı, Bilgili’nin Ç.B.'yi mutfağa getirmesi, Ç.B.'nin odadan hızla çıkışı, daha sonra Ç.B'nin sendeleyerek duvardan tutunarak başka bir odaya girişi, Serkan Durmaz'ın elinde serum askısı ve serum ile Ç.B'nin odasına girişi, Durmazın merdivenleri temizleyip paspasla silmesi, sonrasında Durmaz’ın elinde steteskop ve farklı materyaller ile Ç.B’nin odasına defalarca girip çıkması ve sabah saat 08.15’te Ç.B.'nin Durmaz’ın yardımıyla araca bindirilmesi yer aldı.