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Tecavüzle suçlanan profesör hakkında ihraç talebinde bulunulmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 12:37 | Son Güncelleme

ANKARA Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS) Koordinatörü Prof.

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında ihraç talebinde bulunulmuş

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi (CTS) Koordinatörü Prof. Dr. Gülriz Uygur, kliniğinde veteriner hekim Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan, sonra tahliye edilen Prof. Dr. Hasan B. (53) hakkındaki inceleme raporunu rektörlüğe gönderdiklerini söyledi. Prof. Dr. Uygur, Hasan B. hakkında geçmişte de öğrencilerinden cinsel taciz şikayetleri geldiğini tespit ettiklerini belirterek, "Üniversite bu kişi hakkında ihraç talebinde bulunmuş ama üniversitenin bu kararına karşı çıkılmış, kabul edilmemiş" dedi.
Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan B, geçen Nisan ayında kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Hasan B., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Üniversitenin CTS birimi, öğretim üyesinin adının karıştığı olayla ilgili inceleme başlattı. Hasan B.'nin ders verdiği Veteriner Fakültesi'nde araştırma yapan CTS, tespit ettiği bulguları bir rapor halinde rektöre sundu. CTS Koordinatörü Prof. Dr. Gülriz Uygur, CTS olarak yaptıkları incelemede Veterinerlik Fakültesi’nde yaşanan problemleri ele aldıklarını, öğretim üyeleri ve öğrencilerle görüştüklerini söyledi. Uygur, "Ama öğrenci olarak tabii görüşebildiğimiz arkadaş sayısı çok az oldu. Bunu da anlayabiliyoruz, yani onlar da rahat olarak gelip konuşamıyorlar, birçok kaygıları var. Böyle bir raporumuz hazırlandı, onu da rektör beye sunduk. Bu rapor çerçevesinde nelerin yapılması gerektiğine dair önerilerimiz de oldu, şikayetlerimiz de oldu. Yani birçok şeyi bu rapor çerçevesinde ortaya koyup, harekete geçirdik" açıklamasında bulundu.
'YILLAR ÖNCE İHRAÇ TALEBİ KABUL EDİLMEMİŞ'
Fakültede olayı soruştururken Hasan B. ile ilgili daha önce yapılmış bir soruşturmaya ait dosyaları da incelediklerine işaret eden Prof. Dr. Uygur, söz konusu soruşturmanın içeriğinin öğrencilerin cinsel taciz içerikli şikayetlerinden oluştuğunu dile getirdi. O dönemde şikayetler ile ilgili soruşturma yapan Ankara Üniversitesi'nin Hasan B. hakkında ihraç talebinde bulunduğunu anlatan Uygur, "Üniversite bu kişi hakkında ihraç talebi vermiş daha öncesinde. Ama üniversitenin bu talebine karşı çıkılmış, kabul edilmemiş ve bu kişinin en fazla cezayla cezalandırılacak şekilde yeniden görevine dönmesi sağlanmış, dolayısıyla geçmişte baktığımızda üniversitenin bu kişi hakkında ihraç kararı var. Yani öğrencilerden gelen şikayetler söz konusu. Öğrencilerden gelen doğrudan doğruya sözlü şikayetler şeklinde olmuş. Üniversite gerekli soruşturmaları onlarla ilgili yapmış, orada incelediğimiz dosyalarda herhangi bir açık göremedik" dedi.
'TAHLİYE KARARI HEPİMİZİ ŞAŞIRTTI'
Prof. Dr. Uygur, tecavüz suçlamasıyla tutuklanan Hasan B.'nin tahliye edildiği haberini aldıklarını da belirterek, "Tahliye kararı hepimizi şaşırttı ve bu anlamda hepimiz de neden tahliye kararı olduğunu anlamaya çalıştık. Çünkü daha önce iki kez tahliye talebi hakim tarafından reddedilmişti. İki kez hakim tarafından reddedilen tahliye talebi, neden bir anda bayram öncesi kabul edildi? Onun için herhalde çok güçlü nedenler olması gerekiyor, bunları bilemiyoruz şu an tabii ama biz başından beri üniversitenin CTS birimi olarak mağdur arkadaşın yanında yer alacağımızı, yargılama sürecinde de onu yalnız bırakmayacağımızı beyan etmiştik. Şimdi bu beyanımız çerçevesinde mağdur arkadaşımızın avukatlığını üstlenen avukat arkadaşlarla birlikte hareket ediyoruz. Onların yanında biz de duruşmada yer alacağız mağdur arkadaşımızla beraber" diye konuştu.
'ŞİKAYETÇİYİ GÜVENLİK ALTINA ALMAK ZORUNDAYIZ'
Rektöre sundukları raporda cinsel taciz olayının mağdurlarının çeşitli kaygılar nedeniyle ortaya çıkıp, şikayette bulunmak istemediklerine dikkat çektiklerini belirten Gülriz Uygur, "İşte bu olay da gösterdi, diğer olaylar da gösterdi, kimse fazla gelip şikayet edemiyor. Çeşitli korkuları var, bunları da anlamak mümkün. Not kaygısı var, 'nasıl mezun olacağım' kaygısı var, aile korkusu var. Dolayısıyla bir kişi cinsel taciz veya saldırı iddiası ile ortaya çıkınca toplumda biliyoruz ki fazla hoş karşılanmıyor veya fazla ön yargılı davranılıyor, böyle bir şey var. Bunun değişmesi lazım. Bu durumdaki bu tür engelleri ortadan kaldıracak, algıyı değiştirecek, geleneği değiştirecek şekilde üniversite içerisinde çalışmalar yapmak ve bunun yanında da özellikle şikayet edeni, tanıkları güçlendirici şekilde, onları güvenlik altına alıcı şekilde normlar oluşturmak, bunları yapmak zorundayız" dedi.

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Tecavüzle suçlanan profesör hakkında ihraç talebinde bulunulmuşTecavüzle suçlanan profesör hakkında ihraç talebinde bulunulmuş

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