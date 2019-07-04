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Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:17 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yüksek Disiplin Kurulu, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekim Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan, ardından tahliye edilen Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B'ye 'kamu görevinden çıkarma' cezası verdi.

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan B, geçen nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde birlikte çalıştığı veteriner Ç.B'ye tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklandı. Hasan B'nin avukatının tahliye talebi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 2 kez reddedildi. Soruşturmayı yürüten savcı, Ramazan Bayramı öncesi Hasan B'nin resen tahliyesine karar verdi. Hasan B, tahliye edildikten sonra 18 Haziran'da, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne emeklilik dilekçesi verdi. Üniversite yönetimi tarafından Hasan B'nin dilekçesi işleme koyularak, onayladı.

OY BİRLİĞİYLE

YÖK, tecavüzle suçlanan Prof. Dr. Hasan B.'nin kamu görevinden çıkarılmasına karar verdi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Hasan B'ye ilişkin kararın oy birliğiyle alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Son günlerde medyada geniş yer bulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B'nin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz ve saldırı fiillerine ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucunda; YÖK'te bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısında, Prof. Dr. Hasan B'ye söz konusu fiiller nedeniyle 'kamu görevinden çıkarma' cezası verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir."

Hasan B'nin, bu ceza ile birlikte herhangi bir kamu kuruluşunda veya vakıf üniversitesinde çalışamayacağı bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim Kurulu YÖK tecavüz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adam emekli oldu neyin kararı bu şaka gibi. Sırf tepkiler dinsin diye alınmış karar madem öyle görevdeyken alsaydınız.
bu adam nasıl serbest kalır nerde adalet !
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