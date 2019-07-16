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Tecavüzle suçlanan profesöre 27 yıl 6 ay hapis talebi (2) Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof.

Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Hasan B. için, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B., geçen nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınması ardından, mahkemece tutuklandı. Hasan B., tutuklandıktan sonra savcılık tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep edildi. Raporda, Ç.B.'ye ait iki adet lam üzeri vajinal sürüntü örneğinden 'Y-STR DNA profili tespit edilemedi' yönünde bilgi yer aldı. Adli Tıp Kurumu raporu sonrası Hasan B.'nin avukatı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tahliye talebinde bulundu. Hakimlik, iki kez tahliye talebini reddetti. Ancak, soruşturmayı yürüten savcı, Ramazan Bayramı öncesi Hasan B.'nin resen tahliyesine karar verdi. Dosya, daha sonra tahliye kararı veren savcıdan alınarak, soruşturmada başka bir savcı görevlendirildi.

Prof. Dr. Hasan B., tahliye edilmesi ardından Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvurarak emekli oldu. Hasan B'ye, Yükseköğretim Kurulu'nca yürütülen idari soruşturma kapsamında ise 'kamu görevinden çıkarılma' cezası verilmişti.

İDDİANAMEDE 3 ŞÜPHELİ YER ALDI
Olayın üzerinden 3 ay geçtikten sonra soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede Hasan B. ile birlikte delilleri yok etmek için mağdur Ç.B.'yi doktora götürmesine yardım eden yardımcısı Serkan D. ile Ç.B.'nin vücudunu temizlediği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş. de şüpheli olarak yer aldı. Hasan B'nin 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Ç.B.'nin eve gitmesine izin vermeyen, doktora götürmek için zorlayan ve kendisine dokunan Serkan D'nin, 'basit cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'tehdit' suçlarından, mağdur üzerindeki tecavüz emarelerini yok ettiği ettiği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş'nin ise, 'suç delilini gizlemek' suçundan cezalandırılması talep edildi.

ŞULE ÇET DAVASININ GÖRÜLDÜĞÜ MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
İddianame, Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand’ın (33) tutuklu yargılandığı davanın görüldüğü Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler Hasan B., Serkan D. ve Hüseyin Ş. de Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

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