Tecavüzle suçlanan profesöre 27 yıl 6 ay hapis talebi (2) Yeniden

Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Hasan B. için, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B., geçen nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınması ardından, mahkemece tutuklandı. Hasan B., tutuklandıktan sonra savcılık tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan rapor talep edildi. Raporda, Ç.B.'ye ait iki adet lam üzeri vajinal sürüntü örneğinden 'Y-STR DNA profili tespit edilemedi' yönünde bilgi yer aldı. Adli Tıp Kurumu raporu sonrası Hasan B.'nin avukatı, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tahliye talebinde bulundu. Hakimlik, iki kez tahliye talebini reddetti. Ancak, soruşturmayı yürüten savcı, Ramazan Bayramı öncesi Hasan B.'nin resen tahliyesine karar verdi. Dosya, daha sonra tahliye kararı veren savcıdan alınarak, soruşturmada başka bir savcı görevlendirildi.