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Tecavüzle suçlanan profesörün avukatları çekildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:02 | Son Güncelleme

ANKARA'da sahibi olduğu hayvan hastanesinde veteriner hekim Ç.B.'ye (23) tecavüz etmekle suçlanan Prof.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da sahibi olduğu hayvan hastanesinde veteriner hekim Ç.B.'ye (23) tecavüz etmekle suçlanan Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin tutuksuz yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın yapılacak. Duruşma öncesi Bilgili'nin avukatları Nizamettin Bulut ile Erol Yılmaz Aras, vekillikten çekildi.
Hasan Bilgili, geçen Nisan ayında, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olduğu dönemde kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı. Savcılık tarafından resen tahliye edilen Bilgili hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davada ayrıca, delilleri yok etmek amacıyla Bilgili'ye yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan D. ile Ç.B.'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Hüseyin Ş. de sanık olarak yargılanacak. İdari soruşturma sonucunda YÖK kararıyla üniversitedeki görevinden çıkarılan Hasan Bilgili ile Serkan D. ve Hüseyin Ş. yarın ilk duruşmada hakim karşısına çıkacak.
AVUKATLARI ÇEKİLDİ
İlk duruşma öncesinde Bilgili?nin avukatları vekillikten çekildiklerini davanın görüleceği Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi?ne bildirdi. Avukatlardan Erol Yılmaz Aras, çekilme dilekçesinde, "Müvekkil Hasan Bilgili uzun zamandır kendisine düşen sorumlulukların bir kısmını yerine getirmediği gibi, aramalarımıza cevap vermeyerek avukat-müvekkil ilişkisinin gereği olan özen ve nezaketten uzak davranarak WhatsApp yoluyla kendisini birçok kez ihtar etmeme neden olmuştur. İlaveten ekte sunduğum 26 Kasım 2019 tarihinde tarafıma ulaşan haklı bir nedene dayanmayan azilnameyi göndermiştir. Bu nedenlerle tüm yasal (dava ve talep) haklarım saklı kalmak kaydıyla haklı nedenlere dayanarak kendisinin vekilliğinden çekiliyoruz" iadelerini kullandı. Diğer avukatı Nizamettin Bulut da dilekçesinde "Gördüğümüz lüzum üzerine kendisinin vekilliğinden çekiliyoruz" dedi.
'BİZİM İÇİN FARKLI BİR DURUM OLDU'
Ç.B'nin avukatı Aslı Koçak Arıhan, bu durumu, "Bizim için de gerçekten farklı bir durum oldu. Biz de şu an yarınki aşamayı merak ediyoruz. Avukatları olacak mı, kim olacak, nasıl bir savunma verecekler? O açıdan bizim için de önemli" diyerek değerlendirdi.
'DURUŞMAYA KATILACAK'
Arıhan, müvekkilinin şikayetçi olmaya karar verdiği andan itibaren ikinci bir mağduriyet yaşadığını; ancak duruşmaya katılacağını belirterek, "Gerçekten çok yoruldu, kendini anlatamadı, karakolda, savcılıkta, neredeyse kendisinin suçlandığı durumlarla karşılaştı. Buna rağmen pes etmedi ve sonraki aşama dava açıldığında inanılmaz mutlu oldu. Çünkü hem mağdur olup, bir de üstüne üstlük yargılamada bunun karşılığını görmemek ikincil bir mağduriyet. Şimdi davanın açılmış olması, kişinin gelip orada sanık olarak oturacak olması bile gerçekten onun için mutluluk; ama en önemlisi de tabii ki bunun sonunda cezalandırmanın çıkması" dedi.
'TUTUKLAMA TALEBİNİ TEKRAR YAPACAĞIZ'
Avukat Arıhan, Bilgili?nin tutuklu yargılanmasını talep edeceklerini de dile getirerek, "Duruşmada biz tutuklama talebini tekrar yapacağız. Süreçte zaten aslında şüpheli tutukluydu, sonrasında resen tahliye oldu hepinizin hatırladığı gibi ve sonrasında nitelikli cinsel saldırıdan alıkoymaya kadar dava açıldı. Çok da TCK kapsamında ciddi suçlamalarla dolu bir iddianame, o yüzden dosya kapsamı itibarıyla tutuklanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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