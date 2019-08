Tecavüzle suçlanan profesörün okulunda tacize karşı sıfır tolerans

CİNSEL TACİZ VE SALDIRIYA KARŞI MÜCADELE GENİŞLETİLDİ

Üniversitenin bir öğretim üyesinin adının cinsel saldırı suçlamasıyla birlikte anılmasıyla harekete geçen Ankara Üniversitesi, kampüste cinsel taciz ve saldırıya karşı verdiği mücadeleyi genişletti. Bu kapsamda, Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Destek Birimince (CTS) hazırlanan 'Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Sıfır Tolerans Belgesi' üniversite senatosunda kabul edildi. 'Sıfır Tolerans Belgesi', üniversite bünyesinde yılda bir günün 'CTS Farkındalık Günü' olarak ilan edilmesini ve farkındalığa yönelik broşürler ve kitapçıklar hazırlanmasını, söyleşiler düzenlenmesini öngörüyor. Yine belge kapsamında tüm fakülte ve meslek yüksekokullarında cinsel taciz ve saldırıya karşı farkındalık oluşturma eğitimleri verilecek. Öncelik ise tecavüz suçlamasıyla yargılanacak olan Hasan B’nin geçmişte ders verdiği Veteriner Fakültesi öğrencilerinde olacak.

'EN AZ 20 KİŞİLİK ÖĞRENCİ BİRİMLERİ OLUŞTURACAĞIZ'

CTS Koordinatörü Prof. Dr. Uygur, Eylül ayından itibaren çok ciddi olarak bilgilendirme ve öğrencilerde farkındalık yaratma, özellikle öğrencileri güçlendirme çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, "Dolayısıyla bu, yeni ve farklı konseptte bir çalışma olacak. Her fakültede, her meslek yüksekokulunda sorumlu öğrenci birimleri oluşturacağız. Eskiden sadece bir öğrenci temsilcimiz vardı; ama bu yetmiyor, anladık. Her fakülte, her meslek yüksekokulunda en az 20 kişilik öğrenci birimleri ve bunları fakültenin nüfusuna göre çok daha da artıracağız. 10 hoca olacak veya onunla beraber 10 idari memur olacak. Dolayısıyla her fakültede, meslek yüksekokulunda böyle birimlerden bir ağ kuracağız. Yani üniversite hiçbir birimiyle öğrencisiyle, hocasıyla, memuruyla, buna göz yummayacak, hiçbir şekilde tolerans göstermeyecek. Öğrenciler arasında bir güçlenme, bir farkındalık çalışmasını yoğun bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Yetiştirdiğimiz, eğitici eğitimi verdiğimiz bu öğrencilerin de diğer öğrencilere eğitim vermesini hedefliyoruz. Dolayısıyla süregelen bir halkalar şeklinde bir eğitim zincirini, öğrencinin farkındalık ve güçlenme zincirini öğrencilerle birlikte başlatmayı hedefliyoruz" dedi.