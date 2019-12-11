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Tecavüzle suçlanan profesörün yargılanmasına başlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 18:43 | Son Güncelleme

TUTUKLAMA TALEBİNE RET Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan Ç.B'nin avukatı Aslı Arıhan, sanıkların tutuklanmalarını talep etti.

TUTUKLAMA TALEBİNE RET
Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz alan Ç.B'nin avukatı Aslı Arıhan, sanıkların tutuklanmalarını talep etti. Cumhuriyet Savcısı delillerin toplandığı, sanıkların ifadelerinin alınmış olduğu ve tutuklamanın bir tedbir olarak uygulandığı gerekçesiyle bu talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme de sanıkların adli kontrol hükümlerinin devam ederek, tutuksuz yargılanmalarına hükmetti. Mahkeme ayrıca, olayın yaşandığı klinikteki güvenlik kamera görüntüleri ile ilgili uzman bilirkişi raporu hazırlanmasına, sanıkların 5 Nisan 2019 tarihindeki telefon iletişim tespitinin yapılmasına, Ç.B.'nin avukatının olaydan sonra sperm ve DNA örneği tespit edildiği yönünde rapor aldıklarını söylediği Ankara Şehir Hastanesi'ne müzekkere yazılarak bu örneklerin Adli Tıp Biyolojik İhtisas Kurumu’na gönderilerek, sanıklara ait olup olmadığı ve Ç.B'den alınan kan örneğinde alkol ve 'propofol' etken maddeli ilaç kalıntılarının olup olmadığının tespitini istedi. Mahkeme, Yükseköğretim Kurulu ve Ankara Üniversitesi’ne müzekkere yazılarak, sanık Hasan Bilgili ile ilgili cinsel taciz nedeniyle açılmış soruşturma var ise bunların evraklarının istenmesine hükmederek, duruşmayı 26 Şubat 2020 tarihine erteledi.

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