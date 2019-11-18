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"TechAnkara" girişimcileri bir araya getiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:03 | Son Güncelleme

Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, TechAnkara Proje Pazarı’nın açılış toplantısına katıldı.ATO Congresium’da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, TechAnkara’nın girişimcileri bir araya getirdiğini kaydederek, "Ajans, Ankara’nın nitelikli beşeri sermayesini ve teknoloji üretme faaliyetlerini tüm sektörlerde öne çıkararak üzerine düşen görevi yerine getirmek için gayret etmektedir.

Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, TechAnkara Proje Pazarı’nın açılış toplantısına katıldı.
ATO Congresium’da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vasip Şahin, TechAnkara’nın girişimcileri bir araya getirdiğini kaydederek, "Ajans, Ankara’nın nitelikli beşeri sermayesini ve teknoloji üretme faaliyetlerini tüm sektörlerde öne çıkararak üzerine düşen görevi yerine getirmek için gayret etmektedir. Ajansın, gerek ülkemizin gerekse Ankara’nın yatırım ortamının gelişmesi ve başkentin geleceğinin şekillenmesi için yapmış olduğu önemli çalışmalardan biri olan TechAnkara projesi, bu duyarlılığın neticesinde önemli bir etkinlik olarak bu yıl 9. kez girişimcilerle, yatırımcılarla ve ziyaretçiler ile buluşmaktadır" ifadelerini kullandı.
Ankara’nın girişimcilik ekosisteminin göz bebeği bir kent olma yolunda ilerlediğini söyleyen Şahin, "5000 yıllık tarihi ile 8 kadim medeniyete ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne başkent olan Ankara, girişimcilik ekosisteminin göz bebeği bir kent olma yolunda hızla ilerlemektedir. TechAnkara proje pazarı gelişen, dönüşen ve esnek yapıda bir sistem olarak ekosistemin nabzını tutarak, girişimci ve yatırımcılara ihtiyaç duydukları buluşma imkanını sağlamaya devam etmektedir" şeklinde konuştu.
Kurulan pazarın amacına değinen Şahin, "Kurulan pazarın amacı girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini ve ticarileştirilmesine sağlanması ile etkinliğe dahil edilen personelin projelerin hem yerel hem de uluslararası boyutta değer bulmasını sağlamaktadır" dedi.
TechAnkara kapsamında 10 stantta 150 projenin 105 yatırımcı ile buluşacağını aktaran Şahin bu projelerden 5 tanesinin destekleneceğinin altını çizerek, "100 stantta sergilenecek olan 150 proje 105 yatırımcı ile buluşacak bunların içinden seçilecek ilk 5 projeye ticarileşme desteğinin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlar destek ve katkıda bulunacaklardır" diye konuştu.

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