TechAnkara Proje Pazarı, Türksat Tanıtım kanalında canlı yayınlanacak

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan TechAnkara Proje Pazarı, 18 Kasım Pazartesi günü ATO Congresium’da Türksat A.Ş.’nin iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen 9. TechAnkara Proje Pazarı, ATO Congresium’da Türksat A.Ş.’nin iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Ankara’daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, kuluçka merkezleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri başta olmak üzere tüm girişimcilik ekosistemi paydaşlarının katkısıyla düzenlenen etkinlik, Türksat Tanıtım kanalında canlı olarak yayınlanacak.

