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Techart, Porsche Cayenne’i yeniden tasarladı

28.12.2020 09:59 | Son Güncelleme:
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Techart, Porsche Cayenne’i yeniden tasarladı

Techart, Porsche Cayenne modelleri için bir dizi gövde, iç mekan ve güç arttırma kitleri yayınladı. Bu kitler sayesinde sahip olduğunuz model hem alımlı hem de daha güçlü olacak.

Techart, daha öncebir çok farklı otomobile yaptığı eşsiz modifikasyonlar ile tanınan bir şirket. Bu kez gözünü Porsche Cayenne modeline dikmiş durumda.

Techart, Porsche Cayenne’i yeniden tasarladı

TECHART, PORSCHE CAYENNE’İ YENİDEN TASARLADI

Techart ilk olarak şirketin en son ürün Cayenne GTS için kullanılabilir bir güç kiti geliştirdi. Bu paket sayesinde model 631 bg güç ve 870 Nm tork seviyesine ulaştırdı. Model bu güç kitiyle 177 bg güç ve 250 Nm tork artış yaşıyor. Techart tarafından ayarlanmış Cayenne GTS'nin 3,6 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşıyor. Cayenne GTS'nin yanı sıra Techart, S modelleri, E-Hybrid ve Turbo dahil olmak üzere Cayenne serisindeki her model için motor ayar paketini sunuyor. Üstelik Techart, Turbo S E-Hybrid'i çarpıcı bir seviye olan 740 bg güç ve 1.030 Nm torka taşıyabiliyor.

Techart, Porsche Cayenne’i yeniden tasarladı

TASARIMDA FARKLI OLAN NE?

Porsche Cayenne SUV ve Coupe sahipleri ayrıca çok çeşitli Aerokit gövde tasarım seçeneklerine de ulaşabilecek. Techart, karbon fiberden yapılmış yeni bir aerodinamik kaput, tampon için ön lip, arka tavan kanadı ve daha sportif difüzör de sunuyor. Ayrıca zevkinize bağlı olarak klasik tasarımlardan daha agresif geniş bir jant yelpazesi de model için sunuluyor. Techart, yeni jantlarınız için tercih ettiğiniz renge dekoratif vurgular bile ekleyebilir.

Techart, Porsche Cayenne’i yeniden tasarladı

Jantlar 23 inç seviyesine kadar çıkarılabilir. Çok sayıda farklı kaplama ve renk kombinasyonu müşterilere sunulmuş. Ayrıca modelde farklı renkte kaliperler de alınabiliyor. Havalı süspansiyonu olmayan modellere Techart'ın sürüş yüksekliğini 35 mm düşüren spor yayları da takılabilir.


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