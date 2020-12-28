Techart, Porsche Cayenne’i yeniden tasarladı

Techart, daha öncebir çok farklı otomobile yaptığı eşsiz modifikasyonlar ile tanınan bir şirket. Bu kez gözünü Porsche Cayenne modeline dikmiş durumda.

TECHART, PORSCHE CAYENNE’İ YENİDEN TASARLADI

Techart ilk olarak şirketin en son ürün Cayenne GTS için kullanılabilir bir güç kiti geliştirdi. Bu paket sayesinde model 631 bg güç ve 870 Nm tork seviyesine ulaştırdı. Model bu güç kitiyle 177 bg güç ve 250 Nm tork artış yaşıyor. Techart tarafından ayarlanmış Cayenne GTS'nin 3,6 saniyede 0-100 km/s hıza ulaşıyor. Cayenne GTS'nin yanı sıra Techart, S modelleri, E-Hybrid ve Turbo dahil olmak üzere Cayenne serisindeki her model için motor ayar paketini sunuyor. Üstelik Techart, Turbo S E-Hybrid'i çarpıcı bir seviye olan 740 bg güç ve 1.030 Nm torka taşıyabiliyor.

TASARIMDA FARKLI OLAN NE?

Porsche Cayenne SUV ve Coupe sahipleri ayrıca çok çeşitli Aerokit gövde tasarım seçeneklerine de ulaşabilecek. Techart, karbon fiberden yapılmış yeni bir aerodinamik kaput, tampon için ön lip, arka tavan kanadı ve daha sportif difüzör de sunuyor. Ayrıca zevkinize bağlı olarak klasik tasarımlardan daha agresif geniş bir jant yelpazesi de model için sunuluyor. Techart, yeni jantlarınız için tercih ettiğiniz renge dekoratif vurgular bile ekleyebilir.