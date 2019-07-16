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Tecimer ve Albayrak Nilüfer Belediyespor’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 17:43 | Son Güncelleme

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Tecimer ve Albayrak Nilüfer Belediyespor’da

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Başarılı smaçörü Aslı Tecimer’le sözleşmesini yenileyen yeşil mavi beyazlı ekip, Beşiktaş’ın orta oyuncusu İkbal Merve Albayrak’ı da kadrosuna kattı.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Bursa’yı temsil eden tek takım olan Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiriyor. İç ve dış transferde hareketli günler yaşayan Nilüfer Belediyespor, iki başarılı oyuncuyu kadrosuna kattı. İç transferde smaçör Aslı Tecimer’le sözleşmesini uzatan yeşil mavi beyazlı ekip, Beşiktaş’tan da orta oyuncu pozisyonunda görev yapan İkbal Merve Albayrak’ı transfer etti.
Yeni sezonda ligde üst sıraları hedeflediklerini belirten Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, “Transfer ettiğimiz oyuncularımızla takımımızı daha da güçlendirmeye devam ediyoruz. Nilüfer’i ve Bursa’yı ligde başarıyla temsil edeceğiz” dedi.
Daha önce Salihli Belediye, Sarıyer Belediye ve Bursa Büyükşehir Belediyespor gibi takımlarda görev yapan İkbal Merve Albayrak, son olarak Beşiktaş’ta forma giymişti.

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