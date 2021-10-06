Tecno Phantom X Türkiye’de! İşte fiyatı ve özellikleri

Tecno, Türkiye pazarında yer alan ve ülkemizde üretim yapan akıllı telefon firmalarından biri. Şirket, şimdi ise yeni amiral gemisi akıllı telefonu Phantom X'i Türkiye’de piyasaya sürüyor.

İŞTE TECNO PHANTOM X'İN FİYATI

Şirketten yapılan açıklama göre, Tecno Phantom X, sınırlı sayıda Tecno Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile seçili bir online mağazada KDV dahil 6 bin 999 TL’den satışa sunuldu. Phantom X, başka mağazalarda ise 1 yıl ekstra garanti ve yine sınırlı sayıda Tecno Buds 1 kablosuz kulaklık hediyesi ile KDV dahil 7 bin 499 TL’den temin edilebilecek.

TECNO PHANTOM X'İN ÖZELLİKLERİ

Tecno Phantom X, 6.7 inçlik 1080x2450 piksel çözünürlüğünde, 90 Hz Super AMOLED kavisli bir ekrana sahip. 33W hızlı şarj desteği bulunan telefon, 4700 mAh pil, MediaTek Helio G95 işlemcisi, 256GB dahili depolama + 8GB RAM ve güncellenmiş HiOS 7.6 sistemi ile eşleştiriliyor.

50 MP ana kamera, 13 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera ile desteklenen Tecno Phantom X, ön tarafındaki hap şeklindeki çentiğinde ise 48 MP + 8 MP çözünürlüğünde iki ön kamera taşıyor. Parmak izi sensörü ise ekranın altında bulunuyor.

