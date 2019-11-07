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"Tecride değil kapsayıcı eğitime ihtiyaç var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 19:04 | Son Güncelleme

Aksaray’da Mehmetçik İlkokulu’nda bazı velilerin, otizmli bireylerin başka okullara gönderilmesi için yaptıkları boykot tepki çekti.

Olay, özel gereksinimli çocukların eğitim sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.Aksaray Mehmetçik İlkokulu'nda, çocuklarının eğitim gördüğü okulda, özel gereksinimli çocuk istemeyen bazı veliler birkaç gündür boykot eylemi yapıyor. Otizmli bireylerin farklı okullara nakledilmesini isteyen velilerin boykotu, otizmli bireylerin yuhalandığı görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla ortaya çıktı.

DW Türkçe'ye konuşan Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, "Okul saatleri dahilinde, otizmli çocuklarımız içerideyken veliler çocuklarımızı istemediklerini haykırmış ve yuh çekmişlerdir. Okul müdürü ve muhtar, velileri de kışkırtarak, okulda bekleyen özel gereksinimli velilerin üzerine yürümüşlerdir" dedi.

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. DHA haber ajansına konuşan otizmli bireylerin velileri ise maruz kaldıkları ayrımcılığı anlattı. Velilerden biri, çocuklarının diğer tüm çocuklarla kaynaşmasını istediklerini belirterek, okul müdürünün sürekli kendilerine farklı okullara yönelik tavsiyede bulunduğunu öne sürdü.

Bir diğer veli de otizmli çocukların, okulun arka kapısından eve girdiklerini belirterek, sınıfın bulunduğu koridorun dışına geçemediklerini öne sürdü.

ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Yakupyan, boykot edilen otizmli bireylerin "özel eğitim" okul kaydı bulunan bireyler olduğunu hatırlattı. İkamet ettikleri bölgede uygun okul olmadığı için Mehmetçik İlköğretim Okulu'nun girişi, çıkışı ve bahçesi ayrı, teçhizatı yetersiz ve eğitimcisi meslek elemanı olmayan bir bölümüne yerleştirilmiş olduklarını söyledi. Yakupyan, otizmli bireylerin okulda bulundukları saat içerisinde ailelerinin okulda bulunduğuna ve çocuklarına refakat ettiklerine dikkat çekti.

Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili "Bakanlığımız müfettişleri tarafından inceleme-soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Aksaray Valiliği de yaşanan olay üzerine konu ile ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı. Valilik açıklamasında haberlerin gerçeği yansıtmadığı da belirtilerek, "Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal öğretimlerine devam etmektedirler" ifadesi kullanıldı.

"Boykot eden veliler inkar etti"

Parin Yakupyan, "boykot ve insanlık suçu olay sosyal medyaya yansıyınca ve yaşanılan utanç tablosunun etkisi dalga dalga yayılınca Milli Eğitim Bakanlığı konuya el atarak, soruşturma başlatmıştır" diyerek, ayrıca otizmli bireylerin ailelerinin ve boykotu gerçekleştiren velilerin valiliğe davet edildiğini ve boykotu gerçekleştirenlerin durumu inkar ettiklerini ifade etti.

Parin, "Her ne kadar inkar etseler de yaşanan süreç boyunca çeşitli videolar sosyal medyada bulunmaktadır" dedi.

Yakupyan, özel gereksinimli bireylerin tecride değil kapsayıcı bir eğitim ile tipik gelişim gösteren akranlarıyla bir arada olmaya ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Bu nedenle "cezalardan ziyade Bakanlık nezdinde sarsılmaz kanunlarla çocuklarımızın eğitim haklarının sabitlenmesini, kişilerin yorumlarından uzak bir şekilde konumlandırılmasını talep ediyoruz aslında" diye konuştu.

DW/GA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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