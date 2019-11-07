"Tecride değil kapsayıcı eğitime ihtiyaç var"

Olay, özel gereksinimli çocukların eğitim sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.Aksaray Mehmetçik İlkokulu'nda, çocuklarının eğitim gördüğü okulda, özel gereksinimli çocuk istemeyen bazı veliler birkaç gündür boykot eylemi yapıyor. Otizmli bireylerin farklı okullara nakledilmesini isteyen velilerin boykotu, otizmli bireylerin yuhalandığı görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla ortaya çıktı.

DW Türkçe'ye konuşan Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, "Okul saatleri dahilinde, otizmli çocuklarımız içerideyken veliler çocuklarımızı istemediklerini haykırmış ve yuh çekmişlerdir. Okul müdürü ve muhtar, velileri de kışkırtarak, okulda bekleyen özel gereksinimli velilerin üzerine yürümüşlerdir" dedi.

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. DHA haber ajansına konuşan otizmli bireylerin velileri ise maruz kaldıkları ayrımcılığı anlattı. Velilerden biri, çocuklarının diğer tüm çocuklarla kaynaşmasını istediklerini belirterek, okul müdürünün sürekli kendilerine farklı okullara yönelik tavsiyede bulunduğunu öne sürdü.