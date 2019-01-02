Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar Projesi

"Motosikletliye 'ağabeyim, Allah rızası için acil havaalanına götürür müsün?' dedim. Motosikletli bir saniye bile düşünmeden 'atla ağabey' dedi. Daha sonra havaalanına yakın bir yerde motosikletini durdurmasını istedim. Bu sırada motosikletten anlarım. Eski bir motosikletti, bu motosikletliye para vermem lazımdı. Cebimdeki tüm parayı avucumun içerisinde sıkıştırdım. Yaklaşık 700 liraydı. Çok bulur almaz diye göstermeden eline sıkıştıracaktım. Bunla, kendine benzin alır mısın? dedim. Motosikletçi bana 'ben bu parayı alamam sen Allah rızası için dedin diye getirdim. Para için deseydin zaten seni getirmezdim' diye cevap verdi. Benden para almadığı için çok duygulandım. Biraz sonra öleceksin parayı vermişsin almamış neredeyse ağlayacaktım."

Bir kilometre koştuktan sonra bir vatandaşın kendisine yardım ettiğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

Doğan, o gece olayı duyar duymaz evinden çıktığını ve aracı olmadığı için koşarak havaalanına gittiğini söyledi.

Havaalanına geldiğinde 15-20 asker gördüğünü ifade eden Doğan, onların arasından hızlıca geçip tanka elini kaldırdığını, bunlara "Ben Türk askeriyim siz kimin askerisiniz?" diye bağırdığını belirterek, "Askerler birbirlerine baktı daha sonra tankı hareket ettirmeye başlayınca ben hızlı bir şekilde tankın paletlerinin altına hızlıca yattım ve kelimeişehadet getirdim. Daha sonra çevredeki vatandaşlarda geldi. Ben geriye çekildim." diye konuştu.

- "15 Temmuz hain darbenin tiyatro olmadığını biliyorlar"

15 Temmuz gecesiyle ilgili olarak "tiyatro" diyenlerin Geziciler olduğunu dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizde Geziciler denen grup var ya düşünün gezi olayları gerçek, onların düşüncesine göre de buna tiyatro diyelim. Devlet kendisini yıkmak isteyen bu grupları isyanını bastırmak için tazyikli su kullanacak, plastik mermi kullanacak, biber gazı kullanacak. Bunların ki gerçek ya bizimki tiyatro olan bir şeyde boğaz köprüsünde top atıldı. İnsanlar uçaksavar mermileriyle vuruldu. Kendileri de tüm dünya da bunun tiyatro ve oyun olmadığını biliyor."

15 Temmuz hain kalkışmasını tüm çocukların öğrenmesi için 591 program yaptığını belirten Doğan, "O gece tankın altına yattığımda tankın paletini omuzumda hissettiğimde tankın frenine bastıranın Allah olduğuna inanıyorum. Allah beni yaşatmışsa da bu çocuklara ulaşmam için yaşattığını inanıyorum." ifadelerini kullandı.

