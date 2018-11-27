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"Tecrübelerimizi Ankara'nın hizmetine sunacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 19:12 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Allah nasip ederse 20 yılı aşkın belediye başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tecrübelerimizi, Ankara'nın hizmetine sunacağız" - "Ankara'nın sorumluluğu ağırdır. Ankara başkenttir. O sebeple her alanda başkent olmaya yakışan bir anlayışı hakim kılmak durumundayız"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Allah nasip ederse 20 yılı aşkın belediye başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tecrübelerimizi, Ankara'nın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Ankara... Milli Mücadelemizin karargahı. Türkiye'nin başkenti. Öncelikle bize, aziz milletimizin başkentine hizmet etme yolunu açan Rabbime şükrediyorum. Şahsımı AK Parti Ankara adayı olarak gösteren, bu kutlu göreve layık gören liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi arz ediyorum." değerlendirmesine yer verdi.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse 20 yılı aşkın belediye başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tecrübelerimizi, Ankara'nın hizmetine sunacağız. Ankara'nın sorumluluğu ağırdır. Ankara başkenttir. O sebeple her alanda başkent olmaya yakışan bir anlayışı hakim kılmak durumundayız. Ticarette, ekonomide, turizmde ve tabii ki sporda başkente yakışan bir Ankara hedefliyoruz. Her alanda zirvede olmak mecburiyetindeyiz. Bu hedefe hep birlikte koşacağız. Ankaralı hemşehrilerimizle sivil toplum kuruluşu mensuplarımızla teşkilatımızla daha güzel ve daha yaşanabilir Ankara için mücadele edeceğiz. Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olacaktır inşallah."

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

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