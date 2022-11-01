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TED Edirne Koleji tarafından düzenlenen konserin geliri kız öğrencilere burs oldu

01.11.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de düzenlenen konserin geliri, ihtiyaç sahibi kız öğrencilerin eğitimine burs olarak bağışlanacak.

EDİRNE (AA) - TED Edirne Kolejinden yapılan açıklamaya göre, bilet gelirleri burs olarak aktarılan kültür sanat etkinliklerine Türk halk müziği yorumcusu Ender Balkır konseri ile devam edildi.

Okulun çok amaçlı salonunda gerçekleşen konserde Balkır, çeşitli yörelerden türkü, uzun hava ve ağıtlar seslendirdi.

Kendisinin de öğretmen kökenli olduğunu ifade eden Balkır, eğitim kurumunda düzenlenen organizasyonu çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Neşet Ertaş'ın "Analar insandır biz insanoğlu" sözünü hatırlatan Balkır, kadınların toplumun ne kadar ilerisinde olursa, toplumun da o denli ilerleyeceğini vurguladı.

TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba da maddi imkansızlık nedeniyle eğitimi kesintiye uğrayan kız çocuklarına katkılarının devam edeceğini belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden İba, Balkır'a, kentin simgelerinden talika (yaylı, üstü kapalı at arabası) minyatürünü armağan etti.

Konseri, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ın da aralarında olduğu çok sayıda müziksever dinledi.

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Edirne burs

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