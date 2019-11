TED Erzurum Koleji temel atma töreni düzenlendi

Türk Eğitim Derneği (TED) 42’nci okul temel atma töreni Erzurum’da düzenlendi.

Müceldili Konağı’nda düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve kurum yetkilileri katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Erzurum’da Cumhuriyet Döneminin tek köklü özel eğitim kurumu olan TED’in 91 yıllık geçmişi var. Açılıp kapandıktan sonra temel atma töreni olunca daha da heyecanlandım. Biliyoruz eğitim her şeydir. Eğitim ihracattır, sanayileşmedir, kalkınmadır ve marka sahibi olmaktır” dedi.

TED’in 42’nci okulunu Erzurum’da açtığını ifade eden Boks Federasyon Başkanı ve TED Erzurum Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Gözgeç, “Kuruluş amacını, maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitime erişimi bulunmayan çocuklara destek olmak, Türk eğitim politikalarına yön vermek ve eğitim anlayışını dünya standartlarına çıkarmak olarak niteleyen TED’in en büyük hedeflerinden biri de varlık gösterdiği her ilin eğitim kalitesini yükseltmektir” diye konuştu.

Testle tost arasına sıkıştırılmış bir nesil istemediklerini kaydeden TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, “Okulumuzu açarken Erzurum’da da mali imkanları yeterli olmayan öğrencileri burslu olarak okulumuza alacağız. Ayrıca devletimizle temasa geçip Erzurum’da okuyan öğrencilerimiz içinde hafta sonları İngilizce eğitimi ve spor yapacakları imkanları sağlamak için kendi okullarımızı açacağız. Testle tost arasına sıkıştırılmış bir nesil istemiyoruz. Eğitimin okulda yapılmasını istiyoruz dershanelerde değil. Annesi babasının parası olan insanların her türlü eğitimde haklarının daha fazla olmasını istemiyoruz eğitimde adalet istiyoruz. Akıllı tahtalardan önce akıllı öğretmenler istiyoruz. Bu milletin çocukları bize emanettir” şeklinde konuştu.

Erzurum’da TED kolejinin açılacak ve yaklaşık bin öğrenciye hizmet edecek olmasının biraz da rekabet getireceğini belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, hem kamuda hem de özel okullarda çok daha iyi çok daha nitelikli bir eğitim öğretimi görecelerini söyledi.

TED’in başarısını sürdüren ve kurumsallaşmış bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayan AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ise, Erzurum’a getiriliyor olmasından da son derece memnun olduğunu kaydetti.

İçinde bulunulan 21. yüzyılın ilk çeyreğine damga vuran özellikler olduğunu, hayat boyu öğrenmek ve bilgi üretmenin de bunlar arasında yer aldığını aktaran Yazıcı, "Hayat boyu öğrenmek bizim inanç değerlerimizde vardır. Kısaca hayatın içinde eğitim olarak nitelendireceğimiz alanlar vardır" diye konuştu.

Açılış töreninde sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı beraberindekilerle birlikte canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.