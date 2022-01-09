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TED koleji bursluluk sınavı ne zaman? 2022 TED koleji bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı mı?

09.01.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TED Okulları, başarılı öğrencilere eğitim imkanı sunmak için bursluluk sınavı düzenliyor. Bursluluk sınavı için başvurular 10 Aralık'ta başladı. başladı. Sınava başvurmak için T.C. Vatandaşı olmak gerekiyor. Peki TED koleji bursluluk sınavı ne zaman? İşte detaylar...

TED koleji bursluluk sınavı ne zaman? 2022 TED koleji bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı mı?

TED okullarının düzenlediği bursluluk sınavı ile öğrencilerin temel seviyelerinin belirlenmesi ve burs verilmesi hedefleniyor. Sınava başvurmak için belirli şartları sağlamak gerekiyor. Peki TED koleji bursluluk sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...

TED koleji bursluluk sınavı ne zaman? 2022 TED koleji bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı mı?

TED KOLEJİ BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

TED koleji bursluluk sınavı başvuruları 10 Aralık'ta başladı, 28 Ocak'ta sona erecek. Başvurular, 'https://connected.ted.org.tr/schoolarships ' adresinden yapılıyor.

Sınava başvurmak için gerekli şartlar:

T.C. Vatandaşı olması,
‪2021-2022‬ öğretim yılında 4, 5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,
2020 – 2021 öğretim yılına ait yıl sonu karnelerindeki başarı ortalamalarının 85 ve üzerinde olması,
Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekmektedir.

TED KOLEJİ BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Bursluluk sınavı 19 Şubat 2022'de yapılacak. Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin servis ücretleri, eğitim ücretleri, giyim giderleri, yemek giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı okullarda okutuluyor olması halinde pansiyon giderleri lise eğitiminin sonuna kadar karşılanacak. Öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürmektedir. Tam Eğitim Bursuyla TED Okullarından mezun olan öğrencilerin başarılı oldukları sürece, üniversitede de bursları devam eder.

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