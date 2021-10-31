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Tedarik Zincirinde Çin Faktörü

31.10.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

COVID-19 salgını başladığında Çin'de üretimde ciddi gecikmelerin olması ve bu gecikmelerin gemilerin sevkiyata başlamasını da geciktirdi. Amerika’da şimdilerde bazı ürünleri bulmak oldukça zor

Çin, dünyanın üretim merkezi nerdeyse. COVID-19 salgını başladığında üretimde ciddi gecikmeler oldu. Bu gecikme gemilerin sevkiyata başlamasını da geciktirdi. Amerika’da şimdilerde bazı ürünleri bulmak oldukça zor.

Green Pig Bistro’da öğle yemeği zamanı. Virginia’daki restoranın 10 yıllık tarihinin en kalabalık Cumartesi günü olabilir. Müşteriler geri döndü.

Fakat tabak-çanakların dışında Şef Tracy O’Grady için bazı önemli eksiklikler var. Örneğin çalışan bir ocak.

O’Grady, “Bir gemide olabilir, hala fabrikada olabilir, limanda olabilir, bir kamyonda olabilir” diyor.

COVID-19 Çin’deki üretimde büyük aksamalara neden oldu. Ayrıca Amerika’daki limanlardaki zorluklar yüzünden onlarca kargo gemisi limanlarda yığılmış durumda.

Boşaltacak işçi ve yeterli depo olmayınca ürünleri müşteriye ulaştırma yolları da tıkandı.

Görünen o ki, birçok Amerikalı birşeyler bekliyor.

Bina sahibi Lisa Pfenninger de onlardan biri. Pfeninger, “Binamızın tamir edilmesi gereken yerleri var, parçalar için iki haftadır bekliyoruz ve hala burada değiller. Binanın çatısı ve havuzu için de aynı şey geçerli” diyor.

Bazı anneler de Noel hediyeleri için endişeli.

Lisa Hare, “Bir yıldan fazla süredir PS-5 almaya çalışıyorum. Bulabileceğiniz yerleri belirten bloglar var ve alabilirsiniz diyorlar, gidyorsunuz ama ellerinde mal yok” diyor.

Bisikletler, arabalar, ayakkabılar ve elektronik cihazlar. Hepsi bulunması zor ürünler arasında.

James Sampson Washington DC’deki Wireless Rxx dükkan zincirinin sahibi. Nerdeyse bütün parçaları Çin’den geliyor. Eskiden 3-5 günde Amerika’ya ulaşan parçaların gelmesi şimdi 8 hafta sürüyor.

Sampson, “Müşterimizi etkiliyor. Fiyatları etkiliyor çünkü nakliye fiyatları yükseliyor ve tamirleri bitirebileceğimiz süreyi etkiliyor” sözleriyle durumu özetliyor.

Küçük işletme sahibi olarak Sampson, kendi kargo gemileriyle sözleşmeler yapan büyük zincir mağazalarla yarışamayacağını biliyor. Sampson’a göre bu durumun uzun vadeli etkileri olacak.

Başkan Joe Biden California’daki limanların gece gündüz çalışma konusunda anlaştıklarını açıkladı. Çalışmalara limanlardaki gemileri boşaltmak için hafta sonu mesaisi yapmak da dahil. Başkan, Amerika’nın Amerika’ya yatırım yapması gerektiğini de vurguluyor.

Şef O’Grady aynı görüşte. Fakat şimdilik küresel ekonomiye dayanmak zorunda.

Malzeme ve ürün sıkıntısı daha uzun süre Amerikan piyasasını ve ekonomisini etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.

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