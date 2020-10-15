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TEDAŞ numarası, çağrı merkezi ve arıza ihbar hattı bilgileri

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Türkiye’nin elektrik ihtiyacı için hizmetini sürdürüyor. Kesintisiz enerjiyi hedefleyen ve "Aydınlık Türkiye" sloganıyla yoluna hız kesmeden devam eden TEDAŞ’ın, ihtiyaç duyulan bütün arıza ve hizmet numarası, müşteri hizmetleri ve iletişim bilgilerini sizler için derledik. İşte TEDAŞ numarası ve iletişim bilgileri...

TEDAŞ numarası, çağrı merkezi ve arıza ihbar hattı bilgileri

TEDAŞ, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini esas alır. Elektrik dağıtım sektöründeki kaliteli hizmetin teminini sağlamayı da misyon edinir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 6. Maddesi hükümleri, Aydınlatma Yönetmeliği ve Aydınlatma Tebliği hükümleri gereğince Türkiye’nin genel aydınlatma giderlerinin ödenmesine aracılık eder ve gerekli denetimleri sağlar. TEDAŞ, aydınlık bir Türkiye amacıyla Türkiye’nin elektrik ihtiyacını sorunsuzca gidermeyi hedefler. Bu hedef doğrultusunda adımlarını her geçen gün sağlamlaştıran şirket arıza kayıtlarınızı bildirmeniz için gerek duyduğunuz TEDAŞ arıza numarası ve TEDAŞ müşteri hizmetleri aracılığıyla sizlere hizmet veriyor. İhtiyaç duyduğunuz TEDAŞ iletişim bilgileri ve TEDAŞ numarası bu yazıda sizler için bir araya getirildi.

TEDAŞ İletişim Bilgileri

TEDAŞ Telefon Numarası, e-Posta ve Adres Bilgileri

  • TEDAŞ’ın genel müdürlüğüne ulaşmak isterseniz TEDAŞ'ın numarası: 0 312 449 50 00. Bu TEDAŞ no'sunu çevirerek TEDAŞ genel müdürlüğüne kolayca erişebilirsiniz.
  • TEDAŞ genel müdürlüğüne faks göndermek için 0 312 213 88 73 olan numarayı kullanabilirsiniz.
  • TEDAŞ’ın posta adresi, Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 06520 Balgat - Çankaya Ankara’dır.
  • Her türlü öneri, şikâyet, destek ve bilgi için mail adresi ise bilgi@tedas.gov.tr. TEDAŞ yetkilileri maillerinize en kısa sürede dönüş yapacaktır.
  • tedas.gov.tr internet sitesinde yer alan Aydınlatma Şikâyeti sekmesi, sizi e-devlet hizmetine yönlendirir. Böylece kimlik bilgilerinizi doğrulayarak Aydınlatma Şikâyet Başvurusu’nda bulunabilirsiniz.

    Yerelde TEDAŞ İletişim Bilgileri

  • TEDAŞ’ın şehrinizde yer alan perakende ve dağıtım şirketlerine ulaşmak için tedas.gov.tr internet sitesinde yer alan dağıtım ve perakende şirketleri haritasından şehrinizi ya da bölgenizi seçmeniz yeterlidir.
  • Aynı şekilde bölge müdürlükleri haritasından şehrinizdeki yetkilinin iletişim numaralarına ulaşabilirsiniz. Böylece yerel koordinatlardaki yetkililer sorularınıza daha faydalı dönüşler yapabileceklerdir.
  • Bilgi edinme sekmesinden de CİMER üzerinden Bilgi Edinme Başvuru Formunu doldurarak istediğiniz türde bilgiye ulaşmanız mümkündür.
    TEDAŞ dağıtım şirketleri bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

    TEDAŞ Arıza Bildirimi

    TEDAŞ arıza numarası için yukarıda bahsedilen yetkili numaralardan faydalanmanız mümkün değildir. Ülke genelindeki elektrik arıza bildirim numarası 186’dır. Bu numara üzerinden TEDAŞ bayiliklerinde bulunan şirketlere yönlendirilebilir, arıza sorununuza hızlı çözüm bulabilirsiniz.

    TEDAŞ Sosyal Medya Bilgileri

    Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin kurumsal sosyal medya hesapları; Instagram için tedaskurumsal şeklindedir. Twitter ve Facebook üzerinden ise TEDASKurumsal adıyla kurumun sayfalarını bulabilirsiniz.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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