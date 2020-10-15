TEDAŞ numarası, çağrı merkezi ve arıza ihbar hattı bilgileri

TEDAŞ, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini esas alır. Elektrik dağıtım sektöründeki kaliteli hizmetin teminini sağlamayı da misyon edinir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 6. Maddesi hükümleri, Aydınlatma Yönetmeliği ve Aydınlatma Tebliği hükümleri gereğince Türkiye’nin genel aydınlatma giderlerinin ödenmesine aracılık eder ve gerekli denetimleri sağlar. TEDAŞ, aydınlık bir Türkiye amacıyla Türkiye’nin elektrik ihtiyacını sorunsuzca gidermeyi hedefler. Bu hedef doğrultusunda adımlarını her geçen gün sağlamlaştıran şirket arıza kayıtlarınızı bildirmeniz için gerek duyduğunuz TEDAŞ arıza numarası ve TEDAŞ müşteri hizmetleri aracılığıyla sizlere hizmet veriyor. İhtiyaç duyduğunuz TEDAŞ iletişim bilgileri ve TEDAŞ numarası bu yazıda sizler için bir araya getirildi.

TEDAŞ İletişim Bilgileri

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