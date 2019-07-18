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Tedavi altındaki asker şehit düştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.07.2019 00:31 | Son Güncelleme

Şırnak’ta 11 Temmuz günü el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir asker, 17 Temmuz günü şehit düştü.Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak bölgesinde 11 Temmuz’da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir askerin 17 Temmuz günü şehit olduğunu açıkladı.

Şırnak’ta 11 Temmuz günü el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir asker, 17 Temmuz günü şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak bölgesinde 11 Temmuz’da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir askerin 17 Temmuz günü şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Şırnak bölgesinde 11 Temmuz 2019 tarihinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur” denildi.

Bölgede operasyonların devam ettiğinin de belirtildiği açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri de yer aldı.

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