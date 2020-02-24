HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Tedavi bahanesiyle cinsel istismar' davasında karar

'Tedavi bahanesiyle cinsel istismar' davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

Ankara'da, kendisini 'psikiyatri ve paranormal uzmanı, sayik' olarak tanıtan Erol Tangut, 'dolandırıcılık' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Tedavi bahanesiyle cinsel istismar' davasında karar

Erol Tangut hakkında, suç tarihinde her ikisi de 16 yaşında olan E.B. ve A.A.'nın şikayeti üzerine, 'Dini inanç ve duyguların istismarı sonucu dolandırıcılık', 'çocuğa karşı basit cinsel istismar ve çocuğu karşı nitelikli cinsel istismar' suçundan, Tangut'un Ankara Ulus'ta bulunan ofisinde çalışan babası Halil Tangut, kızı Sacide Rabia Tangut, Adem Şahiner, İsa Bostancı, Nihal Özen ile Nadir Karataş hakkında da 'dolandırıcılık suçuna iştirak' suçundan 2018 yılında dava açıldı.

'BAŞKASINA ANLATIRSAN HELAL HARAMA DÖNÜŞÜR'

Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada psikologlar gözetimde ifadesi alınan mağdur A.A., sorunları nedeniyle annesi tarafından sanık Erol Tankut'un Ankara Ulus'ta bulunan bürosuna gittiklerini, ilk seansın ardından sanık Tankut'un, annesine, "Bu gece benim misafirim olsun, konuşacaklarımız var" dediğini ve annesinin de bunun kabul ettiğini söyledi. Evde sanık Tankut'un, kendisine dini nikah kıydığını söylediğini ve cinsel istismarına uğradığını söyleyen A.A., "Olanları kimseye anlatmamamı söyledi. 'Anlatırsan helal harama dönüşür' dedi. Yanımızda kimse yoktu, dini nikahın nasıl olduğunu bilmiyordum. Ertesi gün beni ofisinde anneme teslim etti" dedi. A.A.'nın annesi ve babası da sanıktan, dolandırıldıkları ve güvenlerini kötüye kullanarak kızlarına yönelik cinsel saldırı suçunu işlediği gerekçesiyle şikayetçi oldular.

'NİKAHI ANNENE SÖYLERSEN TEDAVİN OLMAZ'

Diğer mağdur E.B., annesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle metafizik hocası olarak bildikleri Erol Tankut’un ofisine gittiklerini, ilk seansın ofiste yapıldığını söyledi. O sırada annesinin yanında olduğunu belirten E.B., "İkinci seans sanığın evinde oldu. Bana 'sana zorunlu dini nikah kıyacağım, kabul ediyor musun' dedi. Ben de 3 kez 'ettim' diye cevap verdim. Sonra mahrem yerlerime eliyle dokunup, 'nikahı annene söyleme söylersen tedavin olmaz, gözlerini kapat seni hipnoz edeceğim' dedi. Sonra annemi kötüleyip, istediği zaman onunla buluşmamı istedi" dedi. 3'üncü buluşmanın başka bir evde olduğunu ve burada da sanığın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirten E.B., şikayetçi olduktan sonra sanıkla görüşmediklerini söyledi. E.B. ve annesi N.E. de sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler.

MAHKEME VERDİĞİ CEZADAN İNDİRİM UYGULAMADI

Ankara 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Şubat 2020'de görülen davanın karar duruşmasında, sanık Erol Tangut suçlamaları kabul etmeyerek beratını talep etti. Mahkeme, son sözünün ardından sanık Tangut'u, mağdur E.B.'ye yönelik 'hile ile zincirleme şekilde basit cinsel saldırı' suçundan 10 yıl, mağdur A.A.'ya yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 20 yıl, 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçunda 3 yıl 9 ay olmak üzere, toplam 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verdiği cezada indirim uygulamadı.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, 'dolandırıcılık suçuna iştirak' suçundan sanıklar Adem Şahiner ve İsa Bostancı'ya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verirken, aynı cezaya çarptırılan Halil Tangut hakkındaki hükmen açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti. Sanıklar Nihal Özen, Sacide Rabia Tangut ve Nadir Karataş ise beraat etti.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Eski MHP'li vekil hayatını kaybettiEski MHP'li vekil hayatını kaybetti
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ankara erol tangut

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına böyle bağırdı

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına böyle bağırdı

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Fatih Terim'in kızından olay paylaşımlar

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

İdlib'de sıcak gelişme... TSK konvoyu kente girdi

İdlib'de sıcak gelişme... TSK konvoyu kente girdi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Hastanede öğrendi! Pilotu şoke eden gelişme

Hastanede öğrendi! Pilotu şoke eden gelişme

Erdoğan'dan dikkat çeken atama!

Erdoğan'dan dikkat çeken atama!

Diğer Haberler
Son dakika: TSK ile MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde ortak operasyon!

TSK ile MİT'ten ortak operasyon!

'Kavuşma Durağı' Taksim Meydanı'ndan kaldırılıyor

Çok tartışılmıştı! Kaldırılıyor

'Cin çıkarma' seansında tecavüz skandalına 75 yıl hapis!

'Cin çıkarma seansı' şoku! 'Sende ölüm büyüsü var' deyip...

Tepki çeken görüntü! Yunuslar silahla öldürüldü

Tepki çeken görüntü! Silahla öldürüldüler

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek tahliye edildi

İbrahim Gökçek tahliye edildi

Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş vefat etti! İrfan Keleş kimdir?

Eski MHP'li vekil hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.