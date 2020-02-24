'Tedavi bahanesiyle cinsel istismar' davasında karar

Erol Tangut hakkında, suç tarihinde her ikisi de 16 yaşında olan E.B. ve A.A.'nın şikayeti üzerine, 'Dini inanç ve duyguların istismarı sonucu dolandırıcılık', 'çocuğa karşı basit cinsel istismar ve çocuğu karşı nitelikli cinsel istismar' suçundan, Tangut'un Ankara Ulus'ta bulunan ofisinde çalışan babası Halil Tangut, kızı Sacide Rabia Tangut, Adem Şahiner, İsa Bostancı, Nihal Özen ile Nadir Karataş hakkında da 'dolandırıcılık suçuna iştirak' suçundan 2018 yılında dava açıldı.

'BAŞKASINA ANLATIRSAN HELAL HARAMA DÖNÜŞÜR'



Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada psikologlar gözetimde ifadesi alınan mağdur A.A., sorunları nedeniyle annesi tarafından sanık Erol Tankut'un Ankara Ulus'ta bulunan bürosuna gittiklerini, ilk seansın ardından sanık Tankut'un, annesine, "Bu gece benim misafirim olsun, konuşacaklarımız var" dediğini ve annesinin de bunun kabul ettiğini söyledi. Evde sanık Tankut'un, kendisine dini nikah kıydığını söylediğini ve cinsel istismarına uğradığını söyleyen A.A., "Olanları kimseye anlatmamamı söyledi. 'Anlatırsan helal harama dönüşür' dedi. Yanımızda kimse yoktu, dini nikahın nasıl olduğunu bilmiyordum. Ertesi gün beni ofisinde anneme teslim etti" dedi. A.A.'nın annesi ve babası da sanıktan, dolandırıldıkları ve güvenlerini kötüye kullanarak kızlarına yönelik cinsel saldırı suçunu işlediği gerekçesiyle şikayetçi oldular.