‘‘Tedavi Çalışmalarında Sonuçlar Olumlu’’

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Salı günü yaptığı açıklamada bazı tedavilerin Corona virüsünün şiddetini ve etki süresini azalttığını bildirdi. Açıklamada bu tedaviler arasında umut veren dört ya da beşi üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

Merkezi Cenevre’de bulunan WHO, Corona virüsünün teşhisi ve tedavisi için güvenilir ve etkili ilaç, test ve aşılar geliştirmeye çalışıyor. Reuters haber ajansının rakamlarına göre Corona virüsünün neden olduğu solunum hastalığı, bugüne kadar dünya genelinde 4 milyon 190 bin kişiyi etkiledi.

WHO Sözcüsü Margaret Harris, basın toplantısında, ‘‘Elimizde çok erken aşamalarda hastalığın şiddetini ve süresini azaltan bazı tedaviler var’’ dedi, ancak virüsü öldüren ya da durduran bir tedavi yönteminin henüz bulunmadığını söyledi.

Harris, ‘‘Çalışmalardan potansiyel olarak olumlu veriler çıkıyor, ancak ‘bu tedavi diğerinden daha iyi’ diyebilmemiz ve bundan yüzde yüz emin olmamız için daha fazla veriye ihtiyacımız var’’ ifadelerini kullandı.

WHO yetkilisi, aşı umuduyla ilgiliyse, ‘‘Corona virüsü aslında aşı geliştirilmesi zor, şaşırtıcı bir virüs’’ ifadelerini kullandı. Şu ana dek farklı kurumlar, Corona virüsüne karşı 100’den fazla aşı geliştirdi. Ancak bunların çok sayıda klinik testten geçmesi gerekiyor.