Tedavi edilen 35 kuş doğaya bırakıldı

Van'da, yaralı ya da hasta halde bulunarak rehabilitasyon merkezine getirilen 35 kuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Bilinçsiz avcıların hedefi olan, yeterince beslenemediği için bitkin düşen veya yuvasından düşerek yaralanan 35 kuş, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne getirildi. Burada tedavileri tamamlanan ve uçmaya hazır hale gelen kuşlar, uygun noktalardan doğaya salındı.

Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılında kurulan merkezde bölgedeki bütün yaban hayvanlarına hizmet verdiklerini söyledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yürüttüklerini anlatan Aslan, bu kapsamda merkeze farklı nedenlerle getirilen yaban hayvanlarının tedavilerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Önceki yıl nesli tükenmekte olan hayvanlardan yaralı bir vaşağı tedavi ettikten sonra doğaya bıraktıklarını aktaran Aslan, şöyle devam etti: