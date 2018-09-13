Tedavi edilen 35 kuş doğaya bırakıldı

Van'da, yaralı ya da hasta halde bulunarak rehabilitasyon merkezine getirilen 35 kuş, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.
Bilinçsiz avcıların hedefi olan, yeterince beslenemediği için bitkin düşen veya yuvasından düşerek yaralanan 35 kuş, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne getirildi. Burada tedavileri tamamlanan ve uçmaya hazır hale gelen kuşlar, uygun noktalardan doğaya salındı.
Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılında kurulan merkezde bölgedeki bütün yaban hayvanlarına hizmet verdiklerini söyledi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yürüttüklerini anlatan Aslan, bu kapsamda merkeze farklı nedenlerle getirilen yaban hayvanlarının tedavilerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Önceki yıl nesli tükenmekte olan hayvanlardan yaralı bir vaşağı tedavi ettikten sonra doğaya bıraktıklarını aktaran Aslan, şöyle devam etti:
"Kurt, ayı, tilki, kirpi gibi türlerin yanında nesli tükenmekte olan sakallı akbaba, diğer akbaba türlerini burada tedavi ettik. Son zamanlarda merkezimize getirilen 6 kızıl şahin, 2 kerkenez, 3 leylek, kaya kartalı, flamingo ve 22 kınalı kekliğin tedavilerini yaptık. Bu kuşlarımızı doğaya bıraktık. Ayrıca bölgede nesli tükenmekte olan bazı hayvanların üremelerine de öncülük ediyoruz. Merkezimizin önündeki 54 dönümlük alanda yakın zamanda bütün kuşların doğal hayatta yaşadıkları ortamı da hazırlayarak rehabilitasyonlarını burada yapacağız."
Aslan, her mevsim farklı kuş türlerini tedavi ettiklerini belirterek, "Nisan ve mayıs aylarında arı şahini çok geliyor. Bu sene yine çok sayıda ebabil kuşunu tedavi ettik. Son zamanlarda yaralı yarasalar gelmeye başladı. Nisan ayından sonra kaya kartalı yavruları getiriliyor." diye konuştu.
Ölmeden önce son fotoğraf!
Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı
Marmaris'te dehşet! 'Birlikte olmak istiyorum' teklifini reddedince öldüresiye dövdü
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim
ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik! Sınırın hemen yakınında...
ABD: Yaptırımları tekrar getirdik
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr tanıtıldı! İşte Apple'ın yeni İphone'ları
Türkiye'nin kanını donduran seri katilin sır mektubu bulundu
MİT'ten hainlere darbe! Tek tek böyle yakaladılar
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum