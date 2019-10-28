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Tedavi edilen Caretta ‘Astrid’ denize bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

Ağır yaralı olarak bulunan ve dört yıl boyunca tedavi edilen ‘Astrid’ isimli caretta caretta yeniden denize bırakıldı.2015 yılının Eylül ayında Girne sahilinde ağır yaralı olarak bulunan ‘Astrid’ isimli Caretta Caretta, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin işbirliği ile 4 yıl süren başarılı tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sonunda sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanı olan denize yeniden bırakıldı.Kafasına aldığı darbelerle bir gözü kör olan ve baş bölgesinde kırıklar oluşan ‘Astrid’ isimli caretta caretta sağlığına kavuşturularak Girne Güzelyalı sahilinde çevre koruma dernekleri, turistler ve vatandaşların yoğun katılımı ile alkışlarla doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı.Astrid’in denize bırakılması yolculuğuna, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.

Ağır yaralı olarak bulunan ve dört yıl boyunca tedavi edilen ‘Astrid’ isimli caretta caretta yeniden denize bırakıldı.
2015 yılının Eylül ayında Girne sahilinde ağır yaralı olarak bulunan ‘Astrid’ isimli Caretta Caretta, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ile Taşkent Doğa Parkı, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin işbirliği ile 4 yıl süren başarılı tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sonunda sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanı olan denize yeniden bırakıldı.
Kafasına aldığı darbelerle bir gözü kör olan ve baş bölgesinde kırıklar oluşan ‘Astrid’ isimli caretta caretta sağlığına kavuşturularak Girne Güzelyalı sahilinde çevre koruma dernekleri, turistler ve vatandaşların yoğun katılımı ile alkışlarla doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı.
Astrid’in denize bırakılması yolculuğuna, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Cemre Günsel Haskasap, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Başat ve yetkililer, Karşıyaka Kaplumbağaları Gözlem Derneği, Doğa İzcileri Grubu, çevre doğayı koruma dernekleri, çevredeki yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar katıldı.
Prof. Dr. Günsel: “Duygu yüklü bir gün yaşıyoruz
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de, kelimelerle tarif edemeyeceği duygu yüklü bir gün yaşadıklarını ifade etti.
Prof. Dr. Günsel, “Doğasıyla, insanıyla güzel bir ada ve çok duygu yüklü güzel bir gün. KKTC’nin ne kadar doğa severlerle olduğunun sertifikası olacak bir gün. İnsanın mutluluktan, heyecandan boğazı düğümleniyor. Dört yıl misafir ettiğimiz ‘Astrid’ bugün sağlıklı bir şekilde doğaya döndü. Bu kadar ilgi görmesi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bize gösterdi. Çevre bilincinin oluşturulması, herkesin daha bilinçli ve duyarlı olması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Umarız ‘Astrid’ ziyaret amaçlı yine bu sahillere döner. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Uzun ve meşakkatli bir süreç geçirildi
Taşkent Doğa Parkı Biyoloji ve Çevre Ekibi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, Astrid’in denize bırakılması esnasında yaptığı açıklamada, çok uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından duygusal bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Kaşot, “Bugün burada ‘Astrid’ isimli caretta caretta tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanarak onu tekrardan denize göndermemizin mutluluğunu yaşıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi süreci başlayan Astrid’in, Taşkent Doğa Parkı bünyesinde kurulmasına vesile olduğu Kaplumbağa Rehabilitasyon Merkezinde devam eden tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Çok uzun ve meşakkatli bir süreci atlattık. Ciddi alamda yoğun bir duygusal mutluluk yaşıyoruz” dedi.
‘Astrid’ yurt dışından bilim insanlarının da katkısı ile iyileştirildi
Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı ve Yakın Doğu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özge Özden Fuller de, “Dört yıl önce Karşıyaka Turtle Watch tarafından kaplumbağanın yaralı olduğu bilgisini aldıklarını belirterek uzmanlar tarafından yapılan uzun ve sabırlı bir tedavi sürecinin sonucunda sağlığına kavuşturulduğunu söyledi. Prof. Dr. Fuller, “Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesine aktarılarak 24 ay boyunca bakım ve tedavisi yürütülen Astrid isimli caretta caretta, Veterinerlik Fakültesi, Taşkent Doğa Parkı ve yurt dışından bilim adamlarının yürüttüğü tedavi çalışmaları sonucunda iyileştirilerek doğal yaşam alanı olan denize bırakıldı. Dört yılın sonunda verilen emeklerin karşılığını duygusal bir mutlulukla bugün buraya gelen yüzlerce kişi ile paylaşıyoruz” diye konuştu.

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