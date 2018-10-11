Tedavi edilen kara akbaba ve orman kartalı doğaya salındı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - DOĞADA yaralı bulunduktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba ve küçük orman kartalı tekrar doğaya bırakıldı.

Eskişehir kırsalında 1 ay önce yaralı bulunan kara akbaba ile Afyonkarahisar şehir merkezine yakın alanda 1 hafta önce bitkin halde bulunan küçük orman kartalı, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Yetkililer tarafından AKÜREM'e getirilen kuşların tedavileri tamamlandı. Her iki kuş, AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan tarafından Sandıklı ilçesi sınırlarındaki Akdağ Tabiat Parkı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na salındı.

'TÜRKİYE'DE YAŞAYAN 4 AKBABA TÜRÜNDEN 1'İ'

AKÜREM Müdürü Emine Hesna Kandır, "Kara akbaba bitkin halde bulundu. Herhangi bir yaralı durumu yoktu. Yaklaşık bir aydır bizim bakım ve tedavimiz altında kaldı. Yeterince gücünü topladığını düşündüğümüz için tekrar doğaya bırakıldı. Kara akbabalar Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünden 1'i. Kara akbaba akbabaların en irisidir. Boyu 1 metreyi geçebiliyor. Kanat açıklığı ise 3 metre olabiliyor. Akbabalar hayvan ölülerini yok ederek eko sistemin sağlığına büyük katkı sağlıyor. Akbabalar doğanın çöpçüleri olarak bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde çok önemli rol oynuyor" dedi.