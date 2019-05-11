Tedavi edilen kaya kartalı ile karaçaylaklar doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kaya kartalı ile karaçaylaklar doğaya bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık 9 ay önce Mardin'de bulunarak, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kaya kartalı iyileşti.
Gözlerinde sorun bulunan kaya kartalı, yaklaşık 9 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, doğaya bırakıldı.
Öte yandan, rehabilitasyon merkezinde tedavisi tamamlanan 2 karaçaylak da doğal yaşam alanına salındı.
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