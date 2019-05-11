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Tedavi edilen kaya kartalı ile karaçaylaklar doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

Tedavi edilen kaya kartalı ile karaçaylaklar doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kaya kartalı ile karaçaylaklar doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 9 ay önce Mardin'de bulunarak, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kaya kartalı iyileşti.

Gözlerinde sorun bulunan kaya kartalı, yaklaşık 9 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, doğaya bırakıldı.

Öte yandan, rehabilitasyon merkezinde tedavisi tamamlanan 2 karaçaylak da doğal yaşam alanına salındı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi karaçaylaklar kaya kartalı

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