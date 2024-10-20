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  4. Tedavi edilmek için getirildiği hastanede hırsızlık yapıp çıktı!

Tedavi edilmek için getirildiği hastanede hırsızlık yapıp çıktı!

20.10.2024 10:44
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.10.2024 10:44
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Bu kadarı da pes dedirtti. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde baygın halde getirilen bir kişi, hastanede tedavi sürecinde hırsızlık yaptı. 500 lirayı çaldıktan sonra hastaneden kaçan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi.

İstanbul, Beyoğlu'nda yaşanan olay, 15 Ekim'de öğlen sıralarında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağlık ekipleri öğle saatlerinde ihbar üzerine sokakta baygın buldukları bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Sedyeyle hastaneye getirilen kişi, kendine geldikten sonra tedavi olmak için oturup beklemeye başladı.

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BAYGIN HALDE GELDİ, HIRSIZLIK YAPIP KAÇTI

Bir süre sonra hastanede gezmeye başlayan kişi, bir odadaki çantayı gözüne kestirdi. Etrafı kontrol ettikten sonra çantadan 500 lirayı çalan şüpheli hastaneden yaya olarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken çantanın sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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AYNI ADRESTE YAKALANDI

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, şüphelinin sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldüğünü tespit etti. Hastaneye kayıtlarına ulaşan polis, şüphelinin Kocatepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünden alındığı belirlendi. Hemen harekete geçen polis, hırsızlık şüphelisi Z.J. 'yi (24) aynı adreste yakaladı.

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Z.J. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık hastane para
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