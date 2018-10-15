"Tedavi edilmeyen bel ağrıları olumsuz sonuçlar doğurabiliyor"

MERVE YILDIZALP - Türk Geriatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, tedavi edilmeyen bel ağrılarının olumsuz sonuçlar doğurabildiğini belirterek, "Çoğu insan ağır kaldırmaya, arkaya doğru eğilmeye ya da spor sakatlığına bağlı olarak gelişen bel ağrıları nedeniyle hekimlere başvuruyor. Bu durum hemen tanı konmaz ve tedavi edilmezse, kişiyi sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan olumsuz etkileyebilir." dedi.

Kutsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşları ve fiziksel aktivite düzeyleri ne olursa olsun herkesin yaşamının bir döneminde omurgayla ilgili sorunlarla baş etmeye çalıştığına dikkati çekerek, "Eğer şanslıysalar, omurga ağrıları basit bir adale veya bağ zedelenmesine bağlı olarak gelişir. Bazen de ciddi sorunlara yönelik olarak ilaç tedavileri, fizik tedavi, girişimsel tedaviler ve cerrahi tedaviler gerekebilir." diye konuştu.

Omurga sorunları konusunda ne kadar fazla bilgi sahibi olunursa, bunlardan korunma konusunda da o kadar başarılı olunacağını vurgulayan Prof. Dr. Kutsal, omurgadaki ağrıların omurga kemiklerinden, omurlar arasındaki disklerden, kıkırdak yapılardan veya bunları çevreleyen yumuşak dokulardan kaynaklanabileceğini belirtti.