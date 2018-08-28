"Tedavi edilmeyen şeker hastalarında idrar kaçırma görülüyor"

İSTANBUL, (DHA) KONTİNANS Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, ülkemizde yetişkinlerin yüzde 20'sinde şeker hastalığı görüldüğünü ve bunun tüm organları etkileyen bir hastalık olduğunu belirtti.

Dünyada ve ülkemizde sık rastlanan hastalıklardan şeker hastalığının insülin hormonunun yetersizlği veya bu hormona yanıtsızlık nedeniyle kandaki şeker oranının yüksek çıkması olduğunu belirten Prof. Dr. Tarcan hastalığın buna bağlı olarak idrarda şekere rastlanması olduğunu söyledi.

"10 YILDAN UZUN SÜRE ŞEKER HASTALIĞI OLANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNDA İDRAR KAÇIRMA GÖRÜLÜYOR"

Prof. Dr. Tarcan, 10 yıldan daha uzun süre kontrolsüz şeker hastalığı olanların neredeyse tamamında mesane işlev bozukluğu veya idrar kaçırma görüldüğünü söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Şeker hastalığı bütün organları etkilediği gibi mesaneyi de etkilemektedir. Bu nedenle şeker hastalarında daha sık idrar kaçırma sorununa rastlanmaktadır. Ancak her şeker hastasında mutlaka mesane işlev bozukluğu görülecek diye bir kural yoktur. Erken tanı alıp zmanaında doğru tedavi uygulanan kişilerde diğer organlar gibi mesanede başarıyla korunabilir. Kontrol altına alınamayan şeker hastalığında ise özellikle süre uzadıkça mesane de diğer organlar gibi etkilenir ve idrar kaçırma ya da mesaneyi boşaltamama sorunu ortaya çıkabilir."