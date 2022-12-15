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Tedavi edilmezse çok ciddi sorunlara neden olabilir! Hastaların yüzde 96'sı hasta olduğunun farkında değil

15.12.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbreklerimiz vücudumuz için hayati önem taşıyan organlarımız arasında bulunuyor. Böbreklerde yaşanan hastalıklar ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Uzmanlar böbrek hastalığına sahip olan kişilerin yüzde 96'sının hasta olduğunu bilmediğini açıkladı. Böbrek hastalığında erken evrelerde görülen belirtiler hakkında bilinçli olmak hastalığın tedavisi için büyük önem taşıyor.

Tedavi edilmezse çok ciddi sorunlara neden olabilir! Hastaların yüzde 96'sı hasta olduğunun farkında değil

Kan dolaşımındaki fazla sıvıyı ve atıkları filtrelemekle görevli böbreklerimiz vücudunuzda çok önemli bir işlev görür. Ancak kronik böbrek hastalığı (KBH) varsa, böbrekler hasar görür ve artık kanı sağlıklı bir organın yapabildiği kadar iyi filtreleyemez. Bu, atıkların zamanla birikmesine, böbrek yetmezliğine ve kalp hastalığı, anemi, kemik hastalığı, sinir hasarı, hipertansiyon ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

ERKEN EVREDE TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan 2017 tarihli bir bilgi formuna göre, yaklaşık 30 milyon Amerikalı şu anda kronik böbrek hastalığı ile yaşıyor. Erken evre böbrek hastalığı olan kişilerin büyük çoğunluğu - yüzde 96'sı - KBH'ye sahip olduklarından habersiz. New England Journal of Medicine'de Ekim 2022'de yayınlanan bir çalışma , bu aşamanın "ilerlemeyi önleyen tedavilerin en etkili olduğu dönem" olması nedeniyle bunun ciddi bir sorun oluşturduğuna işaret ediyor.

İDRAR VE KAN TESTLERİ HASTALIĞI TEŞHİS EDEBİLİR

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Aşama 1 KBH'de böbrekler hala iyi çalışır, ancak böbreklerde hafif fiziksel hasar yaşayabilirsiniz. Doktorlar tipik olarak basit idrar ve kan testlerine dayanarak Aşama 1 böbrek hastalığını teşhis edebilir. Erken evre böbrek hastalığı olanların idrarlarında protein ve kanlarında aşırı kreatinin (kaslar tarafından üretilen bir atık ürün) olması muhtemeldir.

BELİRTİLER SONRADAN ORTAYA ÇIKIYOR

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Semptomların hastalığın seyrinde daha sonra ortaya çıkması daha olasıdır. Bunlar kilo kaybı, yorgunluk, nefes darlığı, uykusuzluk, kas krampları, ayak bileklerinde, ayaklarda veya ellerde şişme, deride kaşıntı, mide bulantısı veya kusma, göğüs ağrısı ve daha fazlasını içerebilir. Bazı erkekler, KBH'nin sonraki aşamalarında erektil disfonksiyon yaşarlar.

BAZI KİŞİLERİN RİSKİ DAHA FAZLA

Belirli altta yatan koşulları olan kişilerde KBH gelişme riski yüksektir. Özellikle diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterolü olanlar ve özellikle bu rahatsızlıklardan birden fazlasına sahip olanlar, olmayanlara göre böbrek hastalığına yakalanma riski daha yüksektir. Ek olarak, obez olan, kişisel kalp hastalığı öyküsü veya aile öyküsü olan böbrek hastalığı olan kişilerde KBH gelişme riski yüksektir.

HIZLI TEDAVİ İLERLEMEYİ YAVAŞLATABİLİR

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Düzenli olarak test yaptırmak ve teşhis konulursa hızlı tedavi almak, KBH'nin ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Amerikan Böbrek Fonu, " Böbreklerinizdeki hasar geri döndürülemez olsa da, böbreklerinizi olabildiğince uzun süre iyi çalışır durumda tutmak için bu aşamada yapabileceğiniz çok şey var" diyor.

BÖBREK SAĞLIĞININ KORUNMASI İÇİN

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  • Düzenli egzersiz
  • Vücut ağırlığının kontrolü
  • Dengeli beslenme
  • Sigaranın bırakılması
  • Alkol tüketiminin sınırlandırılması
  • Yeterli sıvı alımı
  • Yılda bir hekim kontrolü
  • Tuz alımının azaltılması
  • Bilinçsiz ilaç tüketilmemesi

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