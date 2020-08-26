Tedavi etmek istediği kedisinin tüylerini yanlışlıkla beyazdan sarıya çevirdi

Taylandlı kadın Thammapa Supamas’ın kedisi mantar enfeksiyonu kapınca birçok yöntemi denemeye başladı. Ne yaparsa yapsın kedisini iyileştiremeyen kadın, annesinin söylediği yöntemi denemeye karar verdikten sonra olanlar olur. Supamas’ın annesi zerdeçalın enfeksiyona iyi geleceğini ve kedisinin cildine zerdeçal sürmesi gerektiğini söyledi. Supamas zerdeçalı önce mantarlı bölgelere sürdü. Ancak daha sonra diğer yerlerde de çıkabileceğini düşünerek hayvanın tüm tüylerine uyguladı.

BEYAZ TÜYLERİ SARI OLDU

Baharatı bir süre hayvanın tüylerinde bekleten Supamas daha sonra kediyi yıkadı. Ancak kedinin bembeyaz tüyleri sapsarı olmuştu. Zerdeçalın kedinin kaşıntısını aldığını ancak hayvanın sarı olarak kaldığını söyleyen Supamas, kedisinin birkaç ay içinde eski rengine döneceğine inanıyor. Supamas’ın kedisinin hikayesini paylaştığı fotoğraflar ise sosyal medyada viral oldu.

