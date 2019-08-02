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Tedavi gördüğü Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde kendisini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Mustafa N.

Tedavi gördüğü Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde kendisini bıçakladı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Mustafa N. (48), tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde, kendisini karnından bıçakladı. Tedaviye alınan Mustafa N.'nin sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.
Nazilli Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde yıllardır tedavi gördüğü ve aynı zamanda göbek fıtığı şikayeti olduğu belirtilen Mustafa N., saat 10.30 sıralarında, "Artık bundan kurtulmak istiyorum" diye bağırarak, arkadaşlarının gözü önünde belinden çıkardığı bıçağı karnına sapladı. Mustafa N., kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları, panikle merkez görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Mustafa N.'yi ambulansla hastanenin acil servisine götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen Mustafa N., bir süre gözlem altıda tutulmak üzere genel cerrahi servisine yatırıldı. 9 yaşından beri psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Mustafa N.'nin, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nin en eski hastalarından olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tedavi gördüğü Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde kendisini bıçakladıTedavi gördüğü Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde kendisini bıçakladı

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