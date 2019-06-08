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Tedavi gören asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 23:43 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari sınırında bir üs bölgesine bölücü teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olduğu bildirildi - Milli Savunma Bakanı Akar: - "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim"

Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari sınırında bir üs bölgesine bölücü teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari sınırında bir üs bölgemize 4 Mayıs 2019 tarihinde bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 Haziran 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığının twitter hesabından da Bakan Hulusi Akar'ın "Silah arkadaşımız 4 Mayıs tarihinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralanmış, 8 Haziran tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." mesajı paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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