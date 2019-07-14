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Tedavi gören asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Hakkari'de teröristlerin saldırısında ağır yaralanan Uzman Çavuş Salih Altuntaş, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Salih Altuntaş, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Ordu Aybastı nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Altuntaş, 9 Temmuz'da Hakkari bölgesinde askeri araca PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu ağır yaralandı.

İki askerin şehit düştüğü saldırının ardından Altuntaş, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Altuntaş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit haberinin ardından şehidin Aybastı ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrakları asıldı.

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