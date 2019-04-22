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Tedavi gören çocuklar 23 Nisan'ı hastane bahçesindeki şenlikle kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:51 | Son Güncelleme

İZMİR Dr.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 4. Behçet Uz Çocuk Şenliği gerçekleştirildi. Tedavi gören çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte Down sendromlu çocukların dans gösterisi ise büyük beğeni topladı. 3.Çocuk Şenliği, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde gerçekleştirildi. Şenlikte tedavi gören çocuklar renkli kostümler giyerek doyasıya eğlendi. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte Down sendromlu çocukların yaptığı dans gösterisi ise ilgi odağı oldu. Şenlikte konuşan Başhekim Tanju Çelik, "Bizim hastanemiz çocuk hastanesi. Hastanede kalmakta olan çocuklarımız yarın düzenlenecek olan 23 Nisan şenliklerine katılamayacaklar. Biz bu şenlikle birlikte eğlenceyi onların ayağına getirmeyi hedefledik. Hastanemiz bünyesinde bu şenliği düzenleyerek 23 Nisan kutlamalarını gerçekleştirmiş olduk. 23 Nisan 1923 tarihi hepimizin bildiği gibi ulusal bayram olarak kutlanmakta. Biz de katılımcılarımızla, palyaçolarımızla, müzik gruplarımızla bir şenlik oluşturduk. Burada hasta çocuklarımız için hediyeler dağıtılıyor. Okuyan, yazan çocuklarımız burada boyamalar yapıyor" dedi. 'İÇİM ŞENLİK OLDU BU ŞENLİK GİBİ' Şenliğe katılan lösemi hastası 6 yaşındaki Rüzgar Eser'in annesi Özge Kuruoba, "Şenlik çok güzel geçiyor. Bugün tedavimizi gördük, daha sonra eğlendik şimdi ayrılacağız. Bizim için çok güzel bir gün oldu çünkü uzun zamandır dışarıya çıkamıyorduk. Onlar için de büyük değişiklik oldu" diye konuştu. Şenlikte doyasıya eğlenen Rüzgar Eser ise, "İçim şenlik oldu bu şenlik gibi. 23 Nisan çocuklar için çok güzel bir gün" dedi. Lösemi hastası oğluyla beraber şenliğe katılan Emine Can da "Şenlik güzel geçiyor. Bugün hastanemize geldik tedavimizi aldık. Doktorlarımızdan biri şiir ezberleyip ezberleyemeyeceğimizi sordu. Biz de şiirimizi ezberleyip geldik. Tedavimizi de hemen hemen yarıladık. İnşallah hepsi geçecek" diye konuştu.

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