Tedavi gören gazilere bayram ziyareti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam eden gazilere bayram ziyaretinde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla tedavileri süren gazilerin ziyaret edildiği belirtildi.

Açıklamada, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri süren askerlerin, TSK personeli tarafından ziyaret edilerek bayramlarının kutlandığı bildirildi.

