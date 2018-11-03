Tedavi gören küçük Feridenaz'a sürpriz doğum günü kutlaması

Umut KARAKOYUN-Hande NAYMAN İZMİR, (DHA) BEYNİNDE tümör bulunan FeridenazHasçelik, Denizli'de ameliyat olduktan sonra radyoterapi tedavisi için İzmir'e geldi. Burada kendisi gibi şehir dışından tedavi için gelenlerin barındığı Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi'nde bir yıldır kalan Feridenaz, 9'uncu yaş gününü de merkezde kutladı. Ağır tedavilerden geçen Feridenaz, merkezde yine kendisi gibi tedavi için İzmir dışından gelenler tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü partisinde, eğlenceli dakikalar geçirdi. Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan FeridenazHasçelik, şiddetli baş ağrıları yaşamaya başladı. Ailesi, Feridenazı'ı Eşme'de doktora götürdü. Doktorlar, küçük kızın baş ağrılarının sinüzitten kaynaklandığını söyledi. Bir süre ilaçla tedavi gören Feridenaz'ın daha sonra elleri titremeye başladı. Yürürken dengesini de yitiren küçük kızı bir kez daha hastaneye götüren Hasçelik Ailesi'ne doktorlar, Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kızınızı nöroloji doktoruna götürün dedi. Bunun üzerine Feridenaz'ı Denizli'ye götüren aile, kötü haberi burada MR çekildikten sonra aldı. Doktorlar, o zaman henüz 8 yaşında olan Feridanaz'a beyin tümörü teşhisi koydu. 10 Temmuz 2017'de tanı konulan küçük kız, 3 gün sonra ameliyata alındı. Ameliyatın ardından radyoterapi tedavisi için İzmir'e gelen Hasçelik Ailesi'nin yolu Sağlıkta Kalite Derneği (Sağkal) ile kesişti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde radyoterapi tedavisi almaya başlayan Feridenaz, barınma sorununu, Sağkal ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Balçova'da açılan Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi sayesinde aştı. 9'UNCU YAŞ GÜNÜNÜ KADER ARKADAŞLARI İLE KUTLADI Denizli'de ameliyat olduktan sonra İzmir'deki merkezde annesi Özlem Hasçelik ile kalan Feridenaz, belli günlerde DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde radyoterapi görmeye başladı. Bir yıldır burada tedavi gören Feridenaz'ın annesi Özlem Hasçelik, eşi ve oğlunun Uşak'ta olduğunu, kendilerinin de İzmir'de bu zorlu süreci atlatmak için çabaladıklarını söyledi. Hasçelik, Kızım yolculuktan dolayı rahatsız olduğu için her zaman gidemiyoruz. 5 ayda bir evimize gidiyoruz. Onlar da buraya geliyor. Aklımın yarısı burada yarısı Uşak'ta. Çok zor bir durum dedi. Bugüne kadar 10 kür aldıklarını, 2 kür daha alacaklarını söyleyen Hasçelik, tedavinin tam olarak ne zaman biteceğini bilmediğini dile getirdi. Hastanedeki tedavinin ardından zamanının geri kalanını Sağlıklı Yaşam Sosyal Rehabilitasyon Destek Merkezi'nde geçiren Feridenaz, 9'uncu yaş gününü de burada kutladı. SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ Kendisi gibi tedavi amacıyla merkezde kalanlar ile yakınlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisini gören Feridenaz, çok mutlu oldu. Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Feridenaz, yeni yaşını burada kutladı. Kendisine getirilen hediyeleri de açan Feridenaz, gördüğü ağır tedavinin ardından, güzel anlar yaşadı. Burada mutlu olduğunu ve yakın zamanda iyileşeceğini söyleyen küçük kızın gözlerindeki umut, herkesi sevindirdi. 'BU TÜR MERKEZLER ÇOĞALTILMALI' İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Serpil Keskin, bu tür merkezlerin çoğaltılmasının önemine değindi. Balçova Sevgi Yolu üzerindeki derneğin, şehir dışından radyoterapi ve kemoterapi tedavisi için gelen kadınların kalması için açıldığını söyleyen Keskin, Burada günlük sosyal etkinlikler oluyor, psikolojik destek görüyorlar. Hastaneden sonra kalan zamanlarını burada geçiriyorlar. Belli yaşlardaki kızlarımızı da tedavi için alıyoruz. Amacımız bu tür yerlerin sayısının artması. Her semtte açılmasını umuyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok büyük duyarlılık gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu'nun bu konudaki desteği çok fazla. Bu merkez tam kapasite ile çalışıyor. 16-18 kişi burada kalıyor. Yakınlarını da aynı odada misafir ediyoruz. Tam kapasite ile hizmetimiz sürüyor diye konuştu.



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