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Tedavi için hastaneye götürülen tutuklu, firar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

ORDU'da, Efirli Açık Cezaevi'nden infaz koruma memurları tarafından Ordu Devlet Hastanesi polikliniğine tedaviye götürülen tutuklu Polat K.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, Efirli Açık Cezaevi'nden infaz koruma memurları tarafından Ordu Devlet Hastanesi polikliniğine tedaviye götürülen tutuklu Polat K. (40), firar etti.
Efirli Açık Cezaevi'nde 'mala zarar verme' suçundan tutuklu bulunan Polat K., cezaevi infaz koruma memurları tarafından tedavi için Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada polikliniğe giden Polat K.'nin hastaneden firar ettiği belirtildi. Daha önce de izinli çıktığı cezaevine geç dönerek 3 kez firar girişiminde bulunduğu saptanan Polat K'nin, henüz cezaevine dönmediği belirtildi. Polis ve jandarma ekipleri, Polat K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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