Tedavi için yardım beklerken hayatını kaybeden Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı

Beyninde meydana gelen hasar nedeniyle 5 yıldır yatağa mahkum şekilde hayatını sürdüren ve kök hücre tedavi için yardım bekleyen 13 yaşındaki Medine Sakin son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesinde ikamet eden Bahattin ve Emine Sakin çiftinin 13 yaşındaki kızı Medine Sakin 5 yıl önce öksürük ve ateşlenme şikayetiyle Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, ardından da burada tedavi altına alınan Medine’ye kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Daha sonra evinde kalbi duran ve hastaneye kaldırılan Medine Sakin yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, beyninde meydana gelen hasar nedeniyle yatağa mahkum oldu. 5 yıldır yatağa mahkum bir şekilde hayat mücadelesi veren Sakin’in babası Bahattin Sakin, kızının yurt dışında 86 bin dolar tutan kök hücre tedavisi ile tekrar hayata tutunabileceğini dile getirerek tedavi masraflarının karşılanması için yardım istemişti. 13 yaşındaki Medine Sakin 5 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Medine Sakin (13) için bugün Kocaeli’nin Gebze ilçesi Fazilet Cami’nde ikindi namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Medine Sakin’in babası Bahattin Sakin ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde baba Bahattin Sakin güçlükle ayakta dururken, 13 yaşındaki Medine Sakin’in cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı’nda defnedildi.

