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Tedavi olamadığı gerekçesiyle çatıya çıkarak intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 18:50 | Son Güncelleme

Antalya’da tedavi olamadığı gerekçesiyle bunalıma giren ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Antalya’da tedavi olamadığı gerekçesiyle bunalıma giren ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Tedavi edilme sözüyle ikna edilen gencin intihar girişimini meraklı kalabalık ilgiyle izledi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.45 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 76 Sokak üzerinde meydana geldi. Muratpaşa Cami karşısındaki 5 katlı binanın çatısının korkuluk demirlerinin üzerindeki genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis isminin H.Ş. (27) olduğu öğrenilen gencin yanına çıktı. Bir süre genci ikna etmeye çalışan polis başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Zaman zaman çatıdaki demir korkuluklarına arkasına geçen ve eğilen H.Ş, yürekleri ağızlara getirdi. İtfaiye gencin atlama ihtimaline karşı şişme yatak açtı. İntihar girişimini yüzlerce kişi ilgiyle takip etti, cep telefonlarından yayın yaptı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından genç, tedavi edilme sözüyle ikna edildi. H. Ş’nin binadan çıkarılmasını kalabalık ilgiyle bekledi. Bina içinde sağlık kontrolü yapılan genç, vatandaşların bakışları arasında ekip otosuna alındı.

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