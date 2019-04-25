HABER

Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 00:00 | Son Güncelleme

Burdur’da yaralı halde getirildikleri Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan leylek ve iki pelikan doğaya salındı.7 ay önce bulunan ve yuvadan atıldığı anlaşılan yavru Leylek ile 5 ay önce Kütahya’da bulunarak Burdur’a getirilen 3 pelikan, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altında alındı.

Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salındı

Burdur’da yaralı halde getirildikleri Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavileri tamamlanan leylek ve iki pelikan doğaya salındı.
7 ay önce bulunan ve yuvadan atıldığı anlaşılan yavru Leylek ile 5 ay önce Kütahya’da bulunarak Burdur’a getirilen 3 pelikan, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altında alındı. Tedavisi tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salınırken, diğer pelikanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Hayvanların doğaya salınmasının ardından Lisinia Doğa Tıbbı Aromatik Bitkiler İşletmesi Modernizasyonu tesisinin açılışı yapıldı. Merkezin aromatik bitkilerin yağ ve arıtma tesisinin açılışında konuşan Surdur valisi Hasan Şıldak, Burdur’un turizm şehri olma konusunda doğru bir yolda ilerlediğini söyledi.
Burdur’un doğa ve tarih açısından güzelliklere sahip olduğunu belirten Vali Şıldak, “Burdur ekonomisinin temel ayaklarından birinin artık turizm olarak geliştiğini hep birlikte göreceğiz. Bu manada turizminde tabi çeşitlenmesi ve alternatif turizm seçeneklerinin ön plana alınması ülkemizin de bir gerçeği. Artık insanlar klasik tatil anlayışının dışına çıkıp otellerde kapalı alanlarda vakit geçirmek yerine farklı arayışlar içinde. Bu manada da ekoturizm kavramı önümüze çıkıyor ve ön planda yer alıyor. Bu kapsamda tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve bunların farklı versiyonlar olarak tüketicilere ve ziyaretçilere sunulması da önem arz ediyor. Burdur bu anlamda Isparta ile gül ve özellikle son yıllarda öne çıkan lavanta turizmi başlı başına bir alternatif turizm seçeneği haline geldi. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis lavanta ve diğer tıbbi aromatik bitkilerin ürüne ve markaya dönüşmesi açısından çok önemli. Bu tesisle lavanta turizmi konusunda Burdur artık daha iddialı“ dedi. Törene Burdur Valisi Hasan Şıldak’ın yanı sıra Damızlık Yetiştiriciler Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Borsa Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, 6. Orman Bölge Müdürü Rıza Kamil, Tarım il Müdürü Oktay Darcan, Lisinia Doğa yaşam merkezi sorumlusu Veteriner Öztürk Sarıca ve davetliler katıldı.

Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve leylek doğaya salındı

Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar
ASELSAN’dan çocuklar için “Tekno Macera Platformu”ASELSAN’dan çocuklar için “Tekno Macera Platformu”
Türkiye'nin nargile baronlarından 27'si tutuklandıTürkiye'nin nargile baronlarından 27'si tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

YSK, İstanbul için olağanüstü itirazda ara karar verdi!

Özel mesaj attığı konuşuluyordu! Dilan çok kızdı

Özel mesaj attığı konuşuluyordu! Dilan çok kızdı

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Gözler Meclis'te! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

Kars'ta inanılmaz olay! Hızla ilerledi, her şeyi yıkıp geçti

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

Trump 1915 olayları için 'Büyük Felaket' dedi

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Valilikten 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Anayasa Mahkemesi'nden 'sendika hakkı' kararı

AYM'den dikkat çeken 'sendika hakkı' kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.