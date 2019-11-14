HABER

Tedavileri tamamlanan 3 kızıl geyik yavrusu üretim merkezine gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 15:02 | Son Güncelleme

Yaz aylarında kırsal kesimlerde yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kızıl geyik yavrusu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki tedavilerinin ardından Eskişehir Çatacık Parkı ve Geyik Üretim Merkezine gönderildi.Yaz aylarında yırtıcı hayvan saldırısına uğrayan 3 kızıl geyik, duyarlı vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.

Yaz aylarında kırsal kesimlerde yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kızıl geyik yavrusu Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeki tedavilerinin ardından Eskişehir Çatacık Parkı ve Geyik Üretim Merkezine gönderildi.
Yaz aylarında yırtıcı hayvan saldırısına uğrayan 3 kızıl geyik, duyarlı vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (AKÜREM) getirilen geyikler burada rehabilite edildi. Sağlıklarına kavuşan 3 kızıl geyik yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından AKÜREM’den alınarak, Eskişehir Çatacık Parkı ve Geyik Üretim Merkezine götürüldü. Burada yavru geyikler yaban hayatına alışmalarının ardından doğaya salınacak.
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, 3 kızıl geyik yavrusunun tedavilerinin tamamlandığını söyledi. Kandır şöyle devam etti:
“Tedavisi tamamlanan yaklaşık 5-6 aylık yaşlarda 3 kızıl geyiği doğaya gönderiyoruz. Bunların 2 tanesi Afyon kırsalında bulundu. Bir tanesi yırtıcı hayvan saldırısına uğramış, diğeri ise bitkin haldeydi. Bir diğeri de Eskişehir’den gelmişti. Muhtemelen bir yırtıcıdan kaçarken ayağını kırmıştı. Bugün 3’de sağlıklı haldeler. Artık doğaya dönebilecek durumdalar. Tabi el ile biberonla büyüttük hepsini. İnsana alışıklar tamamen doğal bir ortama salmak gibi bir lüksümüz yok. Doğa Koruma Milli Parklar’a ait Eskişehir Çatacık’ta geyik üretme istasyonu var. Orası doğal bir yaşam alanı geyikler için. Daha öncede büyüttüğümüz geyikleri hep oraya göndermiştik bugünde 3 yavrumuzu oraya gönderiyoruz. Çatacık’ta çok geniş bir büyük bir arazi. Çok fazla insanla iletişim halinde olmadıkları için yabanileşebiliyorlar ve uygun zamanda doğaya dönebilecekleri yaşa geldikleri zaman yeniden doğa ile özgür bir şekilde buluşacaklar.”

Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları Canlı yayında ortalık fena karıştı! Ünlü sunucunun zor anları
Kaş’ta yılın ilk kar yağışıKaş’ta yılın ilk kar yağışı
Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili Bakan Kurum'dan flaş açıklama

Son dakika! İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili Bakan Kurum'dan flaş açıklama

Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması!

Bakan Selçuk'tan açıklama!

Son dakika... YPG-PYD'ye tıbbi yardımda bulunduğu iddia edilen firmayla ilgili flaş gelişme

YPG'ye tıbbi yardım iddiası.. Bakandan flaş açıklama

Esenyurt'ta maket ev mağdurları! 7 yıldır bekliyorlar

7 yıldır bekliyorlar! İnsanları tuzaklarına böyle çekiyorlar

Kan donduran olay! Poşet içinde boş arsaya bırakılmış bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Poşet içinde bebek cesedi bulundu

İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Seferber oldular

İstanbul Boğazı'nda can pazarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.