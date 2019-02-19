HABER

Tedavileri tamamlanan geyikler doğal yaşam parkına gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sulama kanalına düşerek ayaklarından yaralanan anne geyik ile 2 yavrusu, AKÜREM'deki tedavilerinin ardından Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi - Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan: - "Doğal hayata götürülüp bırakılması halinde diğer yabani hayvanlara yem atılmış olur. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin doğal Yaşam parkına gönderiyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Eskişehir'de sulama kanalına düşerek ayaklarından yaralanan anne geyik ile 2 yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) tedavilerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

Eskişehir'de sulama kanalına düşen anne kızıl geyik ve yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarılıp, AKÜREM'e getirildi.

Burada başlanan tedavisi sırasında anne geyiğin hamile olduğu tespit edildi. Tedavisi devam ettiği sırada anne geyik, yavrusunu dünyaya getirdi. Anne ve iki yavrusunun, merkezde 15 ay boyunca tedavileri ve bakımları yapıldıktan sonra doğal hayatta yaşama şansları olmadığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilmesine karar verildi.

AKÜREM ve Ormanya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre, 3 kızıl geyik, bundan sonraki hayatlarına Ormanya'da veteriner hekim gözetiminde sürdürecek.

Ayrıca, Afyonkarahisar kırsalında yaralı bulunan 2 leylek de Ormanya'da yaşamlarını devam ettirecek.

- "Rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler"

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 geyiğin başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

Kandır, iki gelen geyiklerin üç olarak gönderildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de 2017 Kasım ayında anne ve yavru geyik bir sulama kanalına düştüler. Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü'nün imkanlarıyla kurtarıldılar. Sonrasında bizim merkeze iletildiler. Biz de burada Doğa Koruma Milli Parkalar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi'nin hocalarıyla birlikte hayvanların iyileşmesi için çalıştık. Hayvanların tedavisi sırasında tırnak yapısında bozulmalar şekillendi. Çünkü parmak kayıpları da vardı. Şu an tırnaklarda bozukluk da olsa yere basabiliyorlar. Sadece bir geyiğimizde biraz kayıp var. Geyikleri, Ormanya'ya gönderiyoruz. Oradaki geniş alanlarda rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler."

- "İlk etapta tırnak bakımları yapılacak"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan ise geyiklerin bundan sonraki durumlarının takiplerine devam edeceklerini ifade etti.

Geyiklerin doğal yaşam ortamlarına dönmesinin mümkün olmadığını aktaran Alğan, şöyle konuştu:

"Doğal hayata götürülüp bırakılması halinde diğer yabani hayvanlara yem atılmış olur. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Bu nedenle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin doğal yaşam parkına gönderiyoruz. O alanda genişçe bir doğal alanımız var, özellikle kızıl geyikler için. İnşallah orada karantina altına alacaklar. Biz de hocamızla birlikte takibini yapacağız. İlk etapta tırnak bakımları yapılacak. Diğer tedavileri de devam edecek."

Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!
Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar AKÜREM AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır doğal yaşam Kocaeli Nevzat Alğan yaban hayvanı

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Hakkari'nin damla taş mağarası büyülüyor

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Muş'ta terör operasyonu: 48 sığınak imha edildi

Muş'ta terör operasyonu: 48 sığınak imha edildi

Çantasından çıkanlar şaşırttı

Çantasından çıkanlar şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.