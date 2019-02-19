Tedavileri tamamlanan geyikler doğal yaşam parkına gönderildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Eskişehir'de sulama kanalına düşerek ayaklarından yaralanan anne geyik ile 2 yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) tedavilerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

Eskişehir'de sulama kanalına düşen anne kızıl geyik ve yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarılıp, AKÜREM'e getirildi.

Burada başlanan tedavisi sırasında anne geyiğin hamile olduğu tespit edildi. Tedavisi devam ettiği sırada anne geyik, yavrusunu dünyaya getirdi. Anne ve iki yavrusunun, merkezde 15 ay boyunca tedavileri ve bakımları yapıldıktan sonra doğal hayatta yaşama şansları olmadığı için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilmesine karar verildi.

AKÜREM ve Ormanya ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre, 3 kızıl geyik, bundan sonraki hayatlarına Ormanya'da veteriner hekim gözetiminde sürdürecek.