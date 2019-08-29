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Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’ya getirilen 8 adet kulaklı orman baykuşu, 1 puhu ile 3 keklik tedavileri sonrası Mardin il sınırına götürülerek doğaya bırakıldı.Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne tedavi için getirilen 8 kulaklı orman baykuşu, 1 puhu ile 3 keklik tedavileri sonrası Mardin il sınırında doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa’ya getirilen 8 adet kulaklı orman baykuşu, 1 puhu ile 3 keklik tedavileri sonrası Mardin il sınırına götürülerek doğaya bırakıldı.
Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne tedavi için getirilen 8 kulaklı orman baykuşu, 1 puhu ile 3 keklik tedavileri sonrası Mardin il sınırında doğaya bırakıldı. Yetkililer, kafeslere koydukları kuşları araçla doğal yaşam alanlarına götürdü. Kuşlar daha sonra kafeslerden doğal yaşam alanlarına salındı.

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı
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