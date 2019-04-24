Tedavileri tamamlanan leylek ve pelikanlar doğaya salındı

Burdur'da bitkin ve yaralı halde bulunarak rehabilitasyon merkezine getirilen leylek ve 2 pelikan, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Yuvadan atılması sonucu gagası kırılan ve 7 ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkeze getirilen leylek ile Kütahya'da 5 ay önce bitkin halde bulunan 2 pelikanın, Burdur Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Tedavilerinin ardından uçmaya hazır hale gelen leylek ile pelikanlar, Burdur Valisi Hasan Şıldak tarafından Burdur Gölü kıyısında doğaya salındı.

Öte yandan programda, maliyeti 580 bin lira olan ve yüzde 55'i Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen Lisinia Doğa Tıbbi Aromatik Bitkiler İşletmesi Modernizasyonu tesisinin de açılışı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Şıldak, Burdur'un turizm şehri olma açısından doğru bir yolda ilerlediğini söyledi.

Kentin doğa ve tarih açısından eşsiz güzelliklere sahip olduğunu belirten Şıldak, şunları kaydetti: