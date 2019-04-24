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Tedavileri tamamlanan leylek ve pelikanlar doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 19:12 | Son Güncelleme

Burdur'da yaralı leylek ve bitkin düşen 2 pelikan, tedavilerinin ardından Burdur Gölü kıyısında doğaya bırakıldı

Burdur'da bitkin ve yaralı halde bulunarak rehabilitasyon merkezine getirilen leylek ve 2 pelikan, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Yuvadan atılması sonucu gagası kırılan ve 7 ay önce Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince merkeze getirilen leylek ile Kütahya'da 5 ay önce bitkin halde bulunan 2 pelikanın, Burdur Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Tedavilerinin ardından uçmaya hazır hale gelen leylek ile pelikanlar, Burdur Valisi Hasan Şıldak tarafından Burdur Gölü kıyısında doğaya salındı.

Öte yandan programda, maliyeti 580 bin lira olan ve yüzde 55'i Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen Lisinia Doğa Tıbbi Aromatik Bitkiler İşletmesi Modernizasyonu tesisinin de açılışı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Şıldak, Burdur'un turizm şehri olma açısından doğru bir yolda ilerlediğini söyledi.

Kentin doğa ve tarih açısından eşsiz güzelliklere sahip olduğunu belirten Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu güzelliklerin iyi bir pazarlama ve destinasyon planlamasıyla inşallah önümüzdeki senelerde Burdur ekonomisinin artık temel ayaklarından birinin turizm olarak geliştiğini hep birlikte göreceğiz. Artık insanlar klasik tatil anlayışının dışına çıkıp otellerde ve kapalı alanlarda vakit geçirmek yerine, farklı arayışlar içinde. Bu manada ekoturizmde tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve bunların farklı versiyonlar olarak tüketicilere ve ziyaretçilere sunulması da önem arz ediyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis, lavanta ve diğer tıbbi aromatik bitkilerin ürüne ve markaya dönüşmesi açısından çok önemli. Bu tesisle lavanta turizmi konusunda Burdur artık daha iddialı."

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