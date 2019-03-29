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Tedavileri tamamlanan tilki ve kaya kartalı doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

Van'da, yaralı ya da hasta halde bulunarak rehabilitasyon merkezine getirilen tilki ve kaya kartalı, tedavilerinin ardından doğaya salındı - Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan: - "Yaban hayvanlarına karşı bölgede duyarlılık arttı. Artık vatandaşlarımız yaralı yaban hayvanı gördüklerinde hemen haber veriyor. Buna bağlı olarak tedavi ettiğimiz hayvan sayısında ciddi bir artış oldu"

Van'da, yaralı ya da hasta halde bulunarak rehabilitasyon merkezine getirilen tilki ve kaya kartalı, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Bilinçsiz avcıların hedefi olan veya yeterince beslenemediği için bitkin düşen kaya kartalı ile yaralı halde bulunan kızıl tilkinin Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavileri tamamlandı.

Tedavilerinin ardından uçmaya hazır hale gelen kartal ile ayağı iyileşen tilki, Doğa ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince Gevaş ilçesinin Göründü köyündeki dağlık alanda doğaya salındı.

Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli durumlarda bölgedeki yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarını yaptıklarını söyledi.

Tilkinin tedavisinin iki ay sürdüğünü anlatan Aslan, "Tilkinin yarası tamamen iyileşti. Bugün doğaya saldık. Doğal yaşam alanına kavuştuğu için mutlu oldu, biz de buna vesile olduğumuz için mutlu olduk. Bunun yanında uçma kabiliyetini kaybeden kaya kartalının tedavisini de tamamladık." dedi.

Yaralı hayvanları tedavi etmenin yanı sıra yaşam alanlarını da kontrol ederek gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Yaban hayvanlarına karşı bölgede duyarlılık arttı. Artık vatandaşlarımız yaralı yaban hayvanı gördüklerinde hemen haber veriyor. Buna bağlı olarak tedavi ettiğimiz hayvan sayısında ciddi bir artış oldu. Ekolojik dengenin bozulmaması gerekiyor. Eğer ekolojik sistemi bozarsak yani tilkileri öldürürsek tavşanlarla uğraşmak zorunda kalırız. Eğer kaya kartallarını yok edersek fare, gelincik ve zararlı bir popülasyonun önünü açarız. Bunları yaşam alanlarıyla beraber koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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