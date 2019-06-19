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Tedavisi gecikince kangren olan bacağı kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 14:30 | Son Güncelleme

Batman’da yaşayan 83 yaşındaki Seyran Gezer’in ayağı, damar tıkanıklığı nedeniyle kangren oldu.

Tedavisi gecikince kangren olan bacağı kesildi

Batman’da yaşayan 83 yaşındaki Seyran Gezer’in ayağı, damar tıkanıklığı nedeniyle kangren oldu. Tedavisi geciken Gezer’in bacağı, diz altından kesildi.
Batman’da yaşayan 83 yaşındaki Seyran Gezer, ayağındaki damar tıkanıklığını tedavi ettiremediği için kangren oldu. Annesinin sol ayağının kangren nedeniyle bilekten kesilmesi gerekmesine rağmen maddi imkansızlıklar nedeniyle bunu yapamayan oğlu Abdulmecit Gezer, yaklaşık 3 hafta önce tedavi edilmesi için yetkililere çağrıda bulunmuştu. Tedavisi geciken Seyran Gezer’in bacağı, diz altından kesildi.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle annesinin kangrenleşen ayağını tedavi ettiremeyen Abdulmecit Gezer, çaresizlikten annesinin ayağının kesildiğini söyledi. Batman’da hiçbir yetkilinin kendileri ile ilgilenmediğini kaydeden Seyran Gezer’in oğlu Abdulmecit Gezer, "Annemin bacağının kesilmesi yetersizdir. Eğer anneme iyi bakılsaydı ayağı kesilmeyecekti. O doktor, bu doktor derken ayağındaki hastalık ilerlemeye başladı. Neredeyse Batman’daki bütün hastaneleri gezdim. Gittiğim doktorlar sürekli başka yerlere sevk ettiler. Basit bir hastalıkken ilgilenmedikleri için annemin ayağı kangren oldu. Annemin önce sadece parmakları kangren oldu sonra kangren ilerleyince diz altından kestiler. Allah razı olsun yardımcı olan bütün insanlardan. Batman halkından, gazetecilerden Allah razı olsun. Gazetecileri aradım aciliyetimi söyledim onlar da yayınladılar. Benim maddi durumum yok ve anneme protez bacak bir de tekerlekli sandalye lazım. Hayırsever insanlar yardımda bulunurlarsa çok sevinirim. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Tedavisi gecikince kangren olan bacağı kesildi

Tedavisi gecikince kangren olan bacağı kesildi

Tedavisi gecikince kangren olan bacağı kesildi

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